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Илон Маск анансировал появление автомобилей Tesla на рынке СНГ

21.05.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобили Tesla появятся на рынке СНГ. Об этом рассказал Илон Маск во время вступления на форуме «Новое знание».




Основатель Tesla заявил, что его компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей. По словам Маска, «это будет потрясающе», пишет Inc.

Нам нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — добавил глава Tesla.
Не исключено, что речь идет о появлении Tesla в том числе и в Беларуси.
 
 
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Автомобили Tesla появятся на рынке СНГ. Об этом рассказал Илон Маск во время вступления на форуме «Новое знание».
 
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