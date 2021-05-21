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Илон Маск анансировал появление автомобилей Tesla на рынке СНГ
Источник материала: Партизан
Автомобили Tesla появятся на рынке СНГ. Об этом рассказал Илон Маск во время вступления на форуме «Новое знание».
Основатель Tesla заявил, что его компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей. По словам Маска, «это будет потрясающе»,
Нам нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — добавил глава Tesla.
Не исключено, что речь идет о появлении Tesla в том числе и в Беларуси.
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Автомобили Tesla появятся на рынке СНГ. Об этом рассказал Илон Маск во время вступления на форуме «Новое знание».
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