«Конфликт между властью и протестующими – не гражданский, а скорее ценностный. Выйти из него можно только через покаяние»









Лидия Глебовна, как бы вы оценили состояние белорусского общества спустя девять месяцев после известных августовских событий? Что сейчас преобладает – страх, усталость, растерянность?..





Мне трудно оценивать состояние всего общества. Слишком глобально. Есть разные люди и разные ощущения. Есть разочарование, пессимизм, уныние…Скрытый гнев… Ненависть. Наверняка у многих есть и надежда, и вера. Думаю, что есть и равнодушные к происходящему, есть те, кто боится собственной тени… В общем, достаточно широкий спектр настроений.

То, что происходило и происходит в стране с лета прошлого года – на ваш взгляд – духовный подъем после долгой спячки или простое желание выплеснуть эмоции наружу, не считаясь с опасностью?





Нет, я бы сказала, пробуждение чувства собственного достоинства. Со мной непозволительно так обращаться – нагло врать и использовать грубое насилие, нарушать законы государства и законы нравственные, которые задолго до нас появились. Это закономерная реакция на разрушение общественного порядка современных, динамичных, образованных людей, которые могут анализировать и сравнивать жизнь в разных странах и культурах, и эта реакция вполне естественна и предсказуема. Непредсказуемой она оказалась только для власти. К сожалению.





Лидия Лысюк





Тем не менее, в результате этого конфликта люди не только страдают, но еще и ссорятся между собой: друзья, близкие, особенно часто родители и дети. Что в такой ситуации им стоит предпринять для нормализации отношений? И могут ли они в принципе вступить в диалог и о чем-то договориться?





Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала определить, в чем суть конфликта. Одни люди знают и уверены в том, что выборы сфальсифицированы, другие – верят, что нет. Одни стали жертвами насилия, другие говорят – «сами виноваты» или «это неправда». Возможен ли компромисс между правдой и ложью? Можно ли доверять тому, кто больше верит дикторам из телевизора, чем близким людям? Это очень сложный вопрос, многогранный. Это на самом деле нравственный, ценностный конфликт, а не гражданский. Даже не конфликт отцов и детей, как многие думают. Это конфликт, проходящий по линии добра и зла. Там, где есть свет, нет тьмы, а там, где тьма, нет света.





И как из него выйти? С чего стоит начинать, на ваш взгляд?





Два основополагающих действа должны быть совершены, чтобы был преодолен нравственный конфликт, – покаяние и прощение и именно в таком порядке. Но готовы ли одни покаяться, а другие их простить – большой вопрос. Хотя я знаю многих людей, которые говорят, что могли бы простить своих обидчиков, если те попросят у них прощения за насилие, избиения и т.д. Но будут ли они каяться – те, кто занимался фальсификацией, избивал, пытал, убивал других людей?





А что заставляет их это делать? Ведь есть вещи, которые априори считаются преступными в любом обществе, как с точки зрения морали, так и права. Тем не менее, находятся люди, которые это совершают. И не то, что не раскаиваются, а свято верят, что так надо. Почему?





Я бы сказала, что это их выбор. А вот почему они совершают такой выбор – вопрос более сложный. Можно назвать несколько вариантов, о которых уже немало было сказано и которые могут переплетаться друг с другом. Это и стремление к комфорту, прежде всего материальному и душевному. Страх и связанное с ним стремление найти защиту и поддержку со стороны более сильного. Жадность, корыстолюбие и власть. Очевидно, что человек с такими характеристиками центрирован прежде всего на себе, а другие люди для него лишь обстоятельства, которые либо способствуют удовлетворению его потребностей, либо препятствуют. Вот это и есть безнравственность – отношение к другому как к вещи. Ну а если еще кто-то, обладающий большей властью, поощряет совершать противоправные действия, снимая с человека ответственность за нарушение законов и объясняя необходимость противоправного поведения какими-то высшими целями, то ведь это большое искушение для нравственно незрелого ума…





Сейчас власть полагает, что загнала всех под плинтус, хотя очевидно, что это не так. Что же делать в такой ситуации людям, для которых добро, справедливость, ценность человека, правда не пустые слова?

Власть – это люди, которые создают свою реальность, но которая зачастую не соответствует объективно существующим законам человеческого бытия. Именно поэтому конфликт не решается. Нельзя вулкан закрыть крышкой от кастрюли. Нельзя человека лишить свободы, ибо она дарована Богом. Непонимание этого приведет к духовной катастрофе тех, кто пытается противостоять естественному устройству человеческого общества.





Изменения не происходят так быстро, как нам хотелось бы. Но может быть нам нужно время для того, чтобы глотнув свободы, мы задумались над тем, как же научиться с ней жить, чтобы преодолеть рабские проклятия коммунизма. Очищение необходимо всем. И возрастание в заботе, уважении и любви и к ближнему, что лежит в основе здорового общественного устройства.





А что бы вы порекомендовали тем, кто попал под каток репрессий и опасается теперь ходить по улицам? Кому по ночам снятся кошмары. Ведь таких людей на самом деле не так уж мало.





Очень хорошее средство – солидарность и взаимная поддержка, что, кстати, является важным элементом нормальных человеческих отношений, то есть фактически через взаимопомощь мы уже строим новое общество. Неслучайно акции солидарности подвергаются гонениям.





Страхи и кошмары могут быть симптомами травмы и их преодоление требует квалифицированной психологической помощи.





Наша нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич высказала весьма многозначительное, на мой взгляд, определение нынешнему периоду в истории Беларуси: «Время надежды сменило время страха». Это что-то вроде истории про полупустой или наполовину полный стакан. С вашей точки зрения, чего все-таки больше у белорусов сейчас – надежды или страха?





Я бы немножко по-другому сформулировала эту мысль: сейчас время испытаний и искушений. По поводу страха могу сказать, что он присутствует в любом обществе. И это нормально. Другое дело, что страх бывает гиперболизированный, зачастую надуманный. Когда «надо бояться на всякий случай». Появляется такой иррациональный страх тогда, когда законы государственного и общественного устройства перестают действовать, власть становится непредсказуемой. Опять-таки лучшее лекарство против таких страхов – солидарность. Но даже в страхе всегда есть надежда, которая спасает и не дает погрузиться в пучину отчаяния. Источником такой надежды является признание того, что человеческая жизнь не произвол, но в ее основании лежат неизменные нравственные законы.