Сотрудников TUT.by переводят в СИЗО №1





Сотрудников TUT.by Марину Золотову, Ольгу Лойко, Елену Толкачеву, Аллу Лапатко, Ирину Рыбалко и Марию Новик переводят в СИЗО №1 на Володарского, пишет TUT.by с ссылкой на родственников задержанных.





Кроме того, под стражу заключили Анжелу Ассад. Родственникам неизвестно где она находится и будет содержаться.





Директору RocketData Дарье Даниловой предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Она находится в СИЗО КГБ.





Ранее сообщалось, что Золотову, Лойко и Толкачеву переводят в Жодино.





Практически целый день на допросе в ДФР провел журналистка портала Адарья Гуштын. Ранее у нее в квартире прошел обыск, но задержана Адарья не была. По итогам сегодняшнего допроса статус свидетеля за Адарьей сохранился. Ее отпустили.