ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой в СИЗО сильно ухудшилось зрение

21.05.2021 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дочь Александра рассказывает, что мама больше не может писать письма.



У основательницы Press Club Belarus Юлии Слуцкой в СИЗО сильно ухудшилось зрение. Дочь Александра рассказывает, что медиаменеджерка больше не может писать письма, пишет ex-press.by.

"У нее непрекращающийся кашель, — говорит Александра Слуцкая. — Явно от сигарет, ведь все женщины в камере, кроме мамы, курят".
 
Силовики атаковали Press Club Belarus в декабре 2020-го. Среди задержанных и сын Юлии Слуцкой Петр. Все они признаны политзаключенными.

Фигурантов дела обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. 
"Результатов налоговой проверки до сих пор нет, — говорит Александра Слуцкая. — ...Ее просто приостановили. Следственных действий с участием мамы и брата и остальных коллег не проводится. То есть не происходит ничего, они просто сидят".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочь Александра рассказывает, что мама больше не может писать письма.
 
Новости дня
Новости разные
 
Паводле зьвестак БАЖ, зь лета 2020 году журналістаў у Беларусі затрымлівалі больш за 550 разоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by