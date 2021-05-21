У основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой в СИЗО сильно ухудшилось зрение









пишет ex-press.by. У основательницы Press Club Belarus Юлии Слуцкой в СИЗО сильно ухудшилось зрение. Дочь Александра рассказывает, что медиаменеджерка больше не может писать письма,ex-press.by.





"У нее непрекращающийся кашель, — говорит Александра Слуцкая. — Явно от сигарет, ведь все женщины в камере, кроме мамы, курят".

Силовики атаковали Press Club Belarus в декабре 2020-го. Среди задержанных и сын Юлии Слуцкой Петр. Все они признаны политзаключенными.





Фигурантов дела обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере.

"Результатов налоговой проверки до сих пор нет, — говорит Александра Слуцкая. — ...Ее просто приостановили. Следственных действий с участием мамы и брата и остальных коллег не проводится. То есть не происходит ничего, они просто сидят".