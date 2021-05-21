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Главреда TUT.by Марину Золотову переведут в СИЗО №1

21.05.2021 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Родственникам некоторых задержанных сотрудников портала TUT.by сообщили, что те находятся в статусе подозреваемых и будут содержаться под стражей. Официальной информации от правоохранительных органов к этому моменту нет, говорится в сообщении TUT.by.

Главреда TUT.by Марину Золотову переведут в СИЗО №1

По информации родственников, главного редактора Марину Золотову, редактора Ольгу Лойко, журналистку Елену Толкачеву (работала также на информационную компанию БелаПАН), главного инженера Аллу Лапатко, замдиректора Ирину Рыбалко и заместителя главного бухгалтера Марию Новик переведут из ИВС ГУВД Мингорисполкома в СИЗО №1 на Володарского. У них статус подозреваемых, передает БелаПАН.

«Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение. Если оно не предъявлено, мера пресечения отменяется, то есть наших коллег могут отпустить из-под стражи и через 10 дней», — говорится в сообщении TUT.by.

Главного бухгалтера ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Анжелу Ассад также заключили под стражу. Где она находится и будет содержаться, родственникам точно неизвестно.

Директору стартапа RocketData Дарье Даниловой, которая участвовала в одном из проектов tut.by, предъявлено обвинение по ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Она находится в СИЗО КГБ.

Менеджер Андрей Авдеев находится в СИЗО КГБ в статусе подозреваемого.

Оставшаяся на свободе команда TUT.by не знает статус и местонахождение генерального директора Людмилы Чекиной, заместителя директора по техническим вопросам Александра Дайнеко, юриста Екатерины Ткаченко, бывшего юриста ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Ирины Костюченко и гендиректора Hoster.by Сергея Повалишева.

Вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом.

Журналистка TUT.by Адарья Гуштын (супруга главного редактора сайта «Наша ніва» Егора Мартиновича) сегодня была вызвана в ДФР КГК и вышла оттуда после пятичасового допроса.

 
 
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Родственникам некоторых задержанных сотрудников портала TUT.by сообщили, что те находятся в статусе подозреваемых и будут содержаться под стражей. Официальной...
 
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