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Стабильно убыточное ОАО «Борисовдрев» укрупняется
Источник материала: Партизан
В состав акционерного общества вошло предприятие, работающее в Минской и Витебской области.
В состав ОАО «Борисовдрев» теперь будет входить открытое акционерное общество «Плещеницлес», производственные участки которого располагаются в Логойском районе Минской области, а также в Докшицком и Глубокском районах Витебской области.
В состав организации входит три производственных участка: Плещеницкий, Бегомльский и Глубокский, включающих в себя два нижних склада («Плещеницы» и «Глубокое»), десять мастерских лесозаготовительных участков, мастерский участок подсочки леса. На территории нижнего склада «Плещеницы» работают два цеха по переработке древесины,
Основными потребителями древесного сырья являются предприятия концерна «Беллесбумпром». Ежегодный объем заготовки составляет 140 тыс. куб. м.
Внеочередное собрание акционеров ОАО «Борисовдрев», которое рассмотрело вопрос о присоединении ОАО «Плещеницлес», состоялось вчера, 20 мая.
Собрание акционеров ОАО «Плещеницлес» с аналогичной повесткой дня намечено на сегодня, 21 мая.
Напомним, что ОАО «Борисовдрев» все шесть лет после модернизации ценой в 112 миллионов бюджетных евро, остается убыточным предприятием.
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В состав акционерного общества вошло предприятие, работающее в Минской и Витебской области.
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