Стабильно убыточное ОАО «Борисовдрев» укрупняется













В состав ОАО «Борисовдрев» теперь будет входить открытое акционерное общество «Плещеницлес», производственные участки которого располагаются в Логойском районе Минской области, а также в Докшицком и Глубокском районах Витебской области.





пишет ex-press.by. В состав организации входит три производственных участка: Плещеницкий, Бегомльский и Глубокский, включающих в себя два нижних склада («Плещеницы» и «Глубокое»), десять мастерских лесозаготовительных участков, мастерский участок подсочки леса. На территории нижнего склада «Плещеницы» работают два цеха по переработке древесины,ex-press.by.





Основными потребителями древесного сырья являются предприятия концерна «Беллесбумпром». Ежегодный объем заготовки составляет 140 тыс. куб. м.





Внеочередное собрание акционеров ОАО «Борисовдрев», которое рассмотрело вопрос о присоединении ОАО «Плещеницлес», состоялось вчера, 20 мая.





Собрание акционеров ОАО «Плещеницлес» с аналогичной повесткой дня намечено на сегодня, 21 мая.





Напомним, что ОАО «Борисовдрев» все шесть лет после модернизации ценой в 112 миллионов бюджетных евро, остается убыточным предприятием.







