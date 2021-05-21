Эксперт – о готовности белорусских властей к диалогу с Западом: «Узел конфликта завязан очень серьезно»

В среду 19 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей участвовал в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ). В своем выступлении он подчеркнул «готовность Беларуси к равноправному и взаимоуважительному диалогу по преодолению существующих противоречий, снижению напряженности и восстановлению доверия, в том числе с учетом инициатив белорусской стороны, направленных на укрепление архитектуры международной безопасности и разоружения».





отметил , что все заявления белорусских властей о готовности к равноправному и взаимоуважительному диалогу являются в какой-то степени ритуальными вещами. В комментарии «Брестской газете» политический обозреватель Александр Класковский, что все заявления белорусских властей о готовности к равноправному и взаимоуважительному диалогу являются в какой-то степени ритуальными вещами.





«Официальный Минск всегда об этом говорит. Не скажет же он, что намерен воевать со всем миром до последней возможности. Да и возможности такой нет. Часто воинственные заявления белорусской стороны – это бравада по отношению к Западу», – отмечает эксперт.





Он обращает внимание на слова Макея про «инициативы белорусской стороны, направленные на укрепление архитектуры международной безопасности и разоружения». По мнению Класковского, надежды белорусских властей как-то реанимировать имидж миротворца и донора стабильности в регионе напрасны. Все наработки Минска на международной арене разлетелись в пух и прах после прошлогоднего политического кризиса, после того как западные страны поставили под сомнение легитимность Александра Лукашенко и осудили репрессии. Теперь отношения с Западом очень скверные. Никто не станет рассматривать Минск как площадку для переговоров и т.д.





«Поэтому Макей проговаривает эти вещи по инерции. На всем можно поставить крест. Уже никогда Беларусь при нынешнем режиме не станет никаким оплотом миротворчества и донором стабильности в регионе. Наоборот, белорусская ситуация сейчас – это иллюстрация нестабильности, того, как режим потерял поддержку и вошел в противоречие с большой массой собственных граждан. От этого систему лихорадит. И будет продолжать лихорадить несмотря на то, что вроде бы задавили протесты», – считает обозреватель.





По его мнению, белорусские власти заинтересованы в том, чтобы ослабить конфликт с Западом и, по возможности, снова навести мосты. Но на своих условиях, как это было ранее после ухудшения отношений по итогам прошлых электоральных кампаний.





«Но сейчас белорусские власти зашли гораздо дальше. Конвейер репрессий продолжается. Они боятся его остановить, потому что опасаются возобновления протестов. А Евросоюз ввел санкции и объявил Лукашенко нелегитимным, поэтому отступить назад ему тяжело: нужно же сохранить лицо. Циничный торг (мы выпускаем часть политзаключенных, а вы снимаете санкции) с моральной точки зрения вызывает вопросы в западных столицах. Но поскольку политика – это искусство возможного, то не исключено, что на эту тему уже идут какие-то закулисные контакты между Евросоюзом и Беларусью», – рассуждает эксперт.





Класковский вспоминает апрельский визит Макея в Швейцарию, где он поучаствовал в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. По его мнению, во время этой поездки у главы МИД Беларуси были достаточно таинственные контакты, которые указывают на то, что наши власти прощупывают почву для примирения. Но не факт, что Лукашенко снова удастся провернуть тот же фокус, что и после предыдущих электоральных кампаний. Наши власти меняться не хотят, а Евросоюз не может закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека, равных которым не было после Второй мировой войны.





«Поэтому сейчас узел конфликта с Западом завязан очень серьезно, а выход из него пока что не просматривается. Не стоит забывать, что многое зависит от позиции Москвы. Она бы могла воздействовать на белорусскую ситуацию. Но Кремль хочет разрешать белорусский кризис на своих условиях, без каких-то переговоров с Западом. Он видит Беларусь исключительно зоной своего влияния. Поэтому пока что надежды на то, что Запад как-то найдет с Кремлем общий язык по белорусскому вопросу, призрачны», – подытожил Класковский.









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