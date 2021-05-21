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Отсидевшая полгода за свою работу журналистка TUT.BY Катерина Борисевич: «Я никогда не скажу спасибо за этот опыт»

21.05.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Катерина Борисевич хотела бы распрощаться с СИЗО на Володарского, но понимает, что будет носить туда передачи, слать письма и открытки.

Отсидевшая полгода за свою работу журналистка TUT.BY Катерина Борисевич: «Я никогда не скажу спасибо за этот опыт»
Днем 21 мая состоялась пресс-конференция, посвященная делу TUT.BY. Одним из спикеров мероприятия была журналист портала Катерина Борисевич, которая была осуждена на полгода за «разглашение медицинской тайны» – речь о статье, в которой Борисевич со ссылкой на медицинские документы сообщала, что избитый до смерти минчанин Роман Бондаренко был трезв, пишет БГ.

«Задержана я была неожиданно. Журналисты спрашивали, предполагала ли я, что материал может привести к статье Уголовного кодекса – конечно же, нет. Вышла в магазин 19 ноября вечером и вернулась домой уже с семью неизвестными людьми. На глазах у моей 17-летней дочери прошел обыск.

Мне сказали о том, что я обвиняюсь по статье 178. Я работала в правоохранительной системе около 15 лет и хорошо знаю Уголовный кодекс, но такую статью я слышала впервые. Я спросила, что это за статья, мне сказали «раскрытие медицинской тайны». Меня увезли сначала в Генеральную прокуратуру, а дальше поместили в СИЗО КГБ», – рассказала во время брифинга журналистка.

За эти шесть месяцев Борисевич прошла через пять разных учреждений Департамента исполнения наказаний (ДИН), находилась в 11 разных камерах. 19 мая, на следующий день после разгрома портала, она вышла на свободу из Гомельской колонии.

«Могу сказать, что с улыбкой я вышла из женской колонии не потому, что мне там было хорошо, как некоторые могут подумать, а потому, что все это время я сама держалась и оказалась достаточно сильным человеком, чтобы пройти через это испытание. Это действительно испытание, потому что полгода я была лишена возможности обнять ребенка и пожелать ему спокойной ночи.

Вчера мы до ночи перечитывали с ней переписку, которую она вела со мной в Телеграме, пока я находилась в местах лишения свободы. Я видела, что ребенок писал и в два ночи, и в три ночи, и это было очень тяжело. У меня была крутая поддержка от семьи, родственников, друзей, коллег, поэтому это придавало какой-то энергии.

Я с первого дня знала, что меня не отпустят, у меня не было никаких иллюзий, я не тешила себя мысль, что вот-вот откроется дверь и мне скажут: «На выход», что меня переведут в какой-то другой статус, свидетеля, например, что дело развалится. С первой минуты, с первого допроса я понимала, что меня осудят».

Два месяца Катерина Борисевич провела в одной камере с Катериной Андреевой, журналисткой «Белсата». 18 февраля Андреевой и ее коллеге Дарье Чульцовой дали два года колонии за стрим событий, происходивших на «площади Перемен» в Минске.

«Катя зашла в камеру, и все сразу поникли, потому что стало понятно, что вот вам и наказание, что давать будут по максимуму. Утром 19 февраля я в таком настроении и выезжала на суд, понимая, что никакой отсрочки исполнения наказания либо условного срока быть не может. Может быть только лишение», – поделилась Борисевич.

Она поблагодарила всех, кто писал ей все это время, хотя многие письма не дошли.

«Сейчас люди шлют телеграммы, и я вижу, какое количество писем мне не дошло, но те, которые доходили, эти письма перечитываешь по много раз, смешные откладываешь отдельно. Когда начинаешь грустить, достаешь их и смеешься уже вместе с человеком. Телеграммы, открытки, люди вырезали на Новый год снежинки, и мы украшали ими камеру. Хотелось ощутить немножечко атмосферу дома и уюта, но это было невозможно сделать, хотя мы искренне пытались», – рассказала Катерина.

Она призналась, что не понимает тех людей, которые говорят: «Спасибо за этот опыт, который у меня был».

«Я никогда не скажу спасибо за этот опыт, я и без этого опыта спокойно бы жила, и мои родственники, друзья, коллеги тоже спокойно бы прожили без того, что я там находилась.

Это странно, но в таких условиях приходиться радоваться, что человек выходит на свободу, хотя непонятно почему он был лишен свободы все это время. Но мы радуемся – он вышел. Я не могу до конца радоваться этой свободе, понимая, что сейчас мои 15 коллег и те люди, с которыми я познакомилась в разных учреждениях ДИНа и которые стали моими друзьями за это время, это тоже мои коллеги.

И я не могу быть счастлива до конца, понимая, что они лишены свободы. Я бы хотела распрощаться с Володаркой, но я понимаю, что буду и передачи туда носить, и письма туда писать, и открытки слать, и это самое ужасное. Журналисты не должны находиться за решеткой за то, что выполняли свои профессиональные обязанности».
 
Теги: Минск
 
 
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Катерина Борисевич хотела бы распрощаться с СИЗО на Володарского, но понимает, что будет носить туда передачи, слать письма и открытки.
 
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