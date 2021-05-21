В Минске задержали журналиста Алеся Силича

В Минске задержан и доставлен в УВД Первомайского района работающий на «Белсат» журналист-фрилансер Алесь Силич, сообщил телеканал.





Его обвиняют в пикетировании. Суд состоится в понедельник, 24 мая, передает БелаПАН .

Вместе с Силичем была задержана его коллега Наталья Волокида, ее впоследствии отпустили.

Алесь Силич работал заместителем главного редактора газеты «Народная Воля». В 2004 году попросил политическое убежище в Бельгии, затем вернулся на родину.

21 мая в минской студии «Белсата» были задержаны технические сотрудники канала, которые готовились к записи ток-шоу.