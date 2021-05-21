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В шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок

21.05.2021 22:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В колонии в Шклове умер активист Витольд Ашурок, который признан правозащитниками политзаключенным. Об этом со ссылкой на родственников Ашурка сообщает издание «Наша Ніва».

Предварительная причина — остановка сердца. Ашурку было 50 лет. Он — активист из Березовки, член партии БНФ и координатор движения «За свободу». По информации «Нашай Нівы», от Витольда не было писем последние две недели.

Onliner пытается связаться с близкими Витольда и представителями партии БНФ, чтобы получить комментарий.

Витольд Ашурок был задержан 19 сентября 2020 года. Ему были предъявлены обвинения по ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 364 УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Судья Лидского районного суда Максим Филатов объявил заседания закрытыми, сославшись на 23 статью Конституции и «угрозу государственной безопасности». Приговор — 5 лет колонии общего режима, которые Витольд отбывал в шкловской ИК № 17.

«Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть», — вспоминал слова Витольда Сергей Пантус, пишет лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

(будет дополнено)

 
 
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В колонии в Шклове умер активист Витольд Ашурок, который признан правозащитниками политзаключенным. Об этом со ссылкой на родственников Ашурка сообщает издание...
 
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