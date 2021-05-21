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Политзаключенный Витольд Ашурок скончался в шкловской колонии
Источник материала: Навiны
Политзаключенный
Причиной смерти, по данным
Витольд Ашурок — активист из Березовки, член Партии БНФ, координатор движения «За свободу». Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы: он боролся против вредного производства стекловаты.
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Политзаключенный Витольд Ашурок, которого судья Максим Филатов приговорил к пяти годам колонии общего режима, умер в шкловской колонии на 50-м году жизни.
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