Политзаключенный Витольд Ашурок скончался в шкловской колонии

Политзаключенный Витольд Ашурок , которого судья Максим Филатов приговорил к пяти годам колонии общего режима, умер в шкловской колонии на 50-м году жизни.





Причиной смерти, по данным «Нашей Нивы» , стала остановка сердца.

Витольд Ашурок — активист из Березовки, член Партии БНФ, координатор движения «За свободу». Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы: он боролся против вредного производства стекловаты.