В России начали выпускать боевых роботов, которые способны самостоятельно воевать

Источник материала: ОНТ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

Генерал армии отметил, что это не просто экспериментальные образцы, а готовые машины, способные самостоятельно воевать. По его словам, в России идет большая работа в сфере «оружия завтрашнего дня».

Сейчас производством боевых роботов занимается несколько российских оборонных предприятий для армии.

Например, концерн «Калашников» создает машину с искусственным интеллектом для охраны территорий и разведки.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram