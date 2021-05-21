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В России начали выпускать боевых роботов, которые способны самостоятельно воевать
Источник материала: ОНТ
Министр обороны
Генерал армии отметил, что это не просто экспериментальные образцы, а готовые машины, способные самостоятельно воевать. По его словам, в России идет большая работа в сфере «оружия завтрашнего дня».
Сейчас производством боевых роботов занимается несколько российских оборонных предприятий для армии.
Например, концерн «Калашников» создает машину с искусственным интеллектом для охраны территорий и разведки.
Фото: БЕЛТА
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости»....
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