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В России начали выпускать боевых роботов, которые способны самостоятельно воевать

21.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России начали выпускать боевых роботов, которые способны самостоятельно воевать

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

Генерал армии отметил, что это не просто экспериментальные образцы, а готовые машины, способные самостоятельно воевать. По его словам, в России идет большая работа в сфере «оружия завтрашнего дня».

Сейчас производством боевых роботов занимается несколько российских оборонных предприятий для армии.

Например, концерн «Калашников» создает машину с искусственным интеллектом для охраны территорий и разведки.

Фото: БЕЛТА

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости»....
 
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