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Соревнования среди детей и подростков по гандболу «Стремительный мяч» завершились в Минске
Источник материала: ОНТ
В Минске завершились соревнования среди детей и подростков по гандболу «Стремительный мяч», которые проходят при поддержке Президентского спортивного клуба.
Сегодня медали, кубки и личные награды нашли своих обладателей. На протяжении пяти дней юноши и девушки 2007-2008 годов рождения со всей страны выясняли, кто из них сильнее на площадке. У ребят в финале сошлись две столичные команды. В итоге дружина «Минск-1» одержала победу. У девушек борьба шла до последних минут. И в решающем поединке столичные гандболистки победили сверстниц из Минской области.
Всего в финальном этапе приняли участие 16 команд. Соревнования проходили на одной из лучших гандбольных площадок – Дворце спорта «Уручье». Президентский спортивный клуб и далее намерен поддерживать юных спортсменов в нашей стране.
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В Минске завершились соревнования среди детей и подростков по гандболу «Стремительный мяч», которые проходят при поддержке Президентского спортивного клуба....
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