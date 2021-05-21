Чемпионат мира по хоккею: сборная России обыграла команду Чехии

Источник материала: ОНТ

Результаты двух матчей чемпионата мира уже известны. И наше главное внимание было приковано к классическому хоккейному противостоянию: Россия - Чехия.

В невероятном по накалу борьбы и развитию событий матче подопечные Валерия Брагина обыграли чехов. Поединок завершился со счетом 4:3. Победу россиянам за 19 сек. до финальной сирены принес нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко. Это пока самый красивый гол чемпионата мира. Отметим, что Чехия по ходу матча трижды отыгрывалась, но до овертайма не дотянула. У чехов выделим игру Доминика Кубалика – у него в активе гол и результативная передача. В другой группе сборная Германии разгромила итальянцев — 9:4.

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