ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпионат мира по хоккею: сборная России обыграла команду Чехии

21.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по хоккею: сборная России обыграла команду Чехии

Результаты двух матчей чемпионата мира уже известны. И наше главное внимание было приковано к классическому хоккейному противостоянию: Россия - Чехия.

В невероятном по накалу борьбы и развитию событий матче подопечные Валерия Брагина обыграли чехов. Поединок завершился со счетом 4:3. Победу россиянам за 19 сек. до финальной сирены принес нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко. Это пока самый красивый гол чемпионата мира. Отметим, что Чехия по ходу матча трижды отыгрывалась, но до овертайма не дотянула. У чехов выделим игру Доминика Кубалика – у него в активе гол и результативная передача. В другой группе сборная Германии разгромила итальянцев — 9:4.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты двух матчей чемпионата мира уже известны. И наше главное внимание было приковано к классическому хоккейному противостоянию: Россия - Чехия. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чалавек, бясконца адданы Беларусі». У шклоўскай калоніі памёр 50-гадовы палітвязень Вітольд Ашурак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by