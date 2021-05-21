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«Арт-вакацыi-2021»: финал фестиваля творчества учащейся и студенческой молодежи прошел в Гродно

21.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Арт-вакацыi-2021»: финал фестиваля творчества учащейся и студенческой молодежи прошел в ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Как танцуют будущие аграрии, поют сварщики, рисуют продавцы сегодня показали в Гродно. Здесь состоялся финал республиканского фестиваля творчества учащейся и студенческой молодежи «Арт-вакацыi». В этом году девиз форума – творчество, традиции, труд.

В Гродно, который в 2021-м носит звание молодежной столицы Беларуси, собрались талантливые учащиеся колледжей, ссузов, лицеев. Полгода отборочные туры проходили в каждом регионе - от уровня колледжа до республиканского. Лишь 38 из почти 300 учебных заведений стали лауреатами. Зрителям показали мастер-классы по различным профессиям. А затем жюри назвало победителей.

Песня, танец, изобразительное, театральное искусство – номинаций много. С каждым годом участников становится больше. Организаторы, а это Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, отмечают и растущий уровень конкурсантов. В этом году фестиваль «Арт-вакацыi» прошел в 18-й раз.

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Теги: Гродно
 
 
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Как танцуют будущие аграрии, поют сварщики, рисуют продавцы сегодня показали в Гродно. Здесь состоялся финал республиканского фестиваля творчества учащейся и...
 
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