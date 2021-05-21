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Трагедия под Таганрогом: во время очистки коллектора погибли 10 человек
Источник материала: ОНТ
Громкое ЧП произошло в селе Дмитриадовка под российском Таганроге. 10 рабочих погибли в результате очистки коллектора. Еще 8 пострадали,
Как минимум 8 человек находятся в больнице. Состояние двоих – очень тяжелое, шестеро находятся в реанимации.
Причиной гибели рабочих уже назвали несоблюдение техники безопасности. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала
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Громкое ЧП произошло в селе Дмитриадовка под российском Таганроге. 10 рабочих погибли в результате очистки коллектора. Еще 8 пострадали, передает РИА «Новости»....
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