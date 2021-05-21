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Трагедия под Таганрогом: во время очистки коллектора погибли 10 человек

21.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трагедия под Таганрогом: во время очистки коллектора погибли 10 человек

Громкое ЧП произошло в селе Дмитриадовка под российском Таганроге. 10 рабочих погибли в результате очистки коллектора. Еще 8 пострадали, передает РИА «Новости».

Как минимум 8 человек находятся в больнице. Состояние двоих – очень тяжелое, шестеро находятся в реанимации.

Причиной гибели рабочих уже назвали несоблюдение техники безопасности. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: 61.mchs.gov.ru

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Громкое ЧП произошло в селе Дмитриадовка под российском Таганроге. 10 рабочих погибли в результате очистки коллектора. Еще 8 пострадали, передает РИА «Новости»....
 
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