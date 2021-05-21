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Митинг-реквием прошел в честь лётчика-героя Владимира Карвата: он отвел самолет от агрогородка Арабовщина возле Барановичей в 1996 году
Источник материала: ОНТ
Сегодня вспоминали лётчика-героя Владимира Карвата, который также навсегда улетел в небо. По роковому совпадению трагедия случилась в 11 км от Барановичей.
23 мая 1996 года первый герой Беларуси, спасая жизни людей, отвёл самолёт от агрогородка Арабовщина. Сегодня митинг-реквием прошёл возле мемориала, который установлен на месте трагедии. Память отважного человека почтили родственники, представители власти и духовенства, местные жители и ученики брестской и минской школ, которые носят имя Владимира Карвата.
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Митинг-реквием прошел в честь лётчика-героя Владимира Карвата: он отвел самолет от агрогородка Арабовщина возле Барановичей в 1996 году
Сегодня вспоминали лётчика-героя Владимира Карвата, который также навсегда улетел в небо. По роковому совпадению трагедия случилась в 11 км от Барановичей. 23 мая 1996...
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