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Госпереворот в Беларуси: новые доказательства подготовки кровавого сценария пришли из Украины. Экс-депутат Рады Семенченко дал показания
Источник материала: ОНТ
Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады Семён Семенченко дал показания о том, что участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать кровавый государственный переворот в Беларуси.
На этих кадрах – бывший депутат Верховной рады Украины, а до этого командир добровольческого батальона «Донбасс» Семён Семенченко, более всего отличившийся во время войны на юго-востоке Украины. Сейчас он под стражей. В Украине Семенченко обвиняют в создании незаконного вооружённого формирования. Нет, не батальона «Донбасс», а частной военной компании с широким спектром задач, вооруженной и подготовленной. Кстати, в ходе расследования этого дела в Украине изъят большой арсенал оружия. Семенченко даёт показания. И, как оказывается, его интересы распространялись и за пределы своей страны, он не скрывает, что был причастен к подготовке боевиков для вооружённого захвата власти в Беларуси. В Украине были созданы специальные базы.
Иностранные спецслужбы помимо белорусских экстремистов планировали привлечь украинских радикалов. Рассматривались различные сценарии силового переворота, в том числе с прорывом границы и физическим устранением Президента страны. Семён Семенченко – один из фигурантов фильма
Это он про Автуховича и некоторых других. Тесные связи с Украиной и у анархиста Олиневича. Вместе с ним группа радикалов осуществила серию поджогов в белорусских городах. В страну они попали из Украины, перемещались по ночам, реализовывая наставления по начальной тактической подготовке. Были вооружены. Впрочем, их замыслы меркнут на фоне того, что готовил в стране Автухович.
Автухович не скрывал, что собирать арсенал ему помог Семён Семенченко. Сам командир батальона «Донбасс» (а это формирование подозревают в пытках, похищении людей, мародёрстве) впоследствии открестился от знакомства с Автуховичем. А что ему было сказать, когда в самой Украине против него выдвигают обвинения одно за одним? Расследование продолжается. И вероятнее всего впереди нас ждет еще немало новых подробностей и фактов.
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Госпереворот в Беларуси: новые доказательства подготовки кровавого сценария пришли из Украины. Экс-депутат Рады Семенченко дал показания
Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и...
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