Госпереворот в Беларуси: новые доказательства подготовки кровавого сценария пришли из Украины. Экс-депутат Рады Семенченко дал показания

Источник материала: ОНТ

Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады Семён Семенченко дал показания о том, что участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать кровавый государственный переворот в Беларуси.

На этих кадрах – бывший депутат Верховной рады Украины, а до этого командир добровольческого батальона «Донбасс» Семён Семенченко, более всего отличившийся во время войны на юго-востоке Украины. Сейчас он под стражей. В Украине Семенченко обвиняют в создании незаконного вооружённого формирования. Нет, не батальона «Донбасс», а частной военной компании с широким спектром задач, вооруженной и подготовленной. Кстати, в ходе расследования этого дела в Украине изъят большой арсенал оружия. Семенченко даёт показания. И, как оказывается, его интересы распространялись и за пределы своей страны, он не скрывает, что был причастен к подготовке боевиков для вооружённого захвата власти в Беларуси. В Украине были созданы специальные базы.

Семён Семенченко, подозреваемый: «В течение трех месяцев проводилась эта работа. Первая по подготовке подобных баз. В том числе главное управление Министерства обороны знало, что можно использовать лейтенантский лагерь для проживания, в том числе семей белорусских добровольцев. Проводилась работа, чтобы можно было начальную физическую, тактическую подготовку предоставлять тем патриотам Беларуси, которые готовы сами, оставив свои семьи, активное участие принять».

Иностранные спецслужбы помимо белорусских экстремистов планировали привлечь украинских радикалов. Рассматривались различные сценарии силового переворота, в том числе с прорывом границы и физическим устранением Президента страны. Семён Семенченко – один из фигурантов фильма «Тротил протеста» – проекта, который вышел на телеканале ОНТ в феврале. Переписку с украинским радикалом вел террорист Николай Автухович с целью заполучить оружие и взрывчатые вещества. О подготовке государственного переворота в Беларуси телеканал ОНТ рассказывал подробно, в эфире была целая серия фильмов-расследований об этих событиях.

Семён Семенченко, задержанный: «Проводились переговоры с белорусскими патриотами, которые сюда перемещались с территории Беларуси».

Это он про Автуховича и некоторых других. Тесные связи с Украиной и у анархиста Олиневича. Вместе с ним группа радикалов осуществила серию поджогов в белорусских городах. В страну они попали из Украины, перемещались по ночам, реализовывая наставления по начальной тактической подготовке. Были вооружены. Впрочем, их замыслы меркнут на фоне того, что готовил в стране Автухович.

Николай Автухович, обвиняемый: «Мирные протесты ничего не решают. На этой почве именно рождается радикализация. Потому что другого никто не понимает. У меня в машине арсенал! Что вам надо еще доказывать? Достаточно, чтобы мне "навешали" срок только за то, что я призывал к свержению режима. В Facebook посмотрите».

Автухович не скрывал, что собирать арсенал ему помог Семён Семенченко. Сам командир батальона «Донбасс» (а это формирование подозревают в пытках, похищении людей, мародёрстве) впоследствии открестился от знакомства с Автуховичем. А что ему было сказать, когда в самой Украине против него выдвигают обвинения одно за одним? Расследование продолжается. И вероятнее всего впереди нас ждет еще немало новых подробностей и фактов.

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