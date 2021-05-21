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Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко: их героический подвиг навсегда вписан в историю Беларуси – в Лиде простились с погибшими летчиками
Источник материала: ОНТ
Их героический подвиг навсегда вписан в историю нашей страны. Сегодня в Лиде простились с Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко – лётчиками, которые трагически погибли в Барановичах, когда уводили падающий военный самолёт от жилых домов. Они ослушались приказа катапультироваться, это было их решение. Ценой своей жизни летчики спасли десятки мирных людей. И эта трагедия никого не оставила равнодушным. Вместе с родными погибших, их сослуживцами сегодня скорбит вся Беларусь. Расследование всех обстоятельств, как и помощь семьям героев, на личном контроле Президента. Сегодня, казалось, даже небо плачет. В последний путь лётчиков проводили со всеми воинскими почестями. Но настоящие герои не умирают. Они навсегда остаются в строю и в нашей памяти как пример мужества и самоотверженности.
Он так гордился продолжением династии, когда говорил о своём сыне Андрее, был по-военному сдержан, но разве такие эмоции возможно скрыть? А сегодня уже невозможно представить, что переживают родители, доверившие своих сыновей небу, в которое 19 мая 2021 года они улетели навсегда.
Тот самый Як-130, и первое большое интервью влюблённого в авиацию молодого лётчика Никиты Куконенко из Полоцка. В его глазах всегда отражалось небо, таким улыбчивым и добродушным он останется в наших сердцах навсегда.
Говорят, сегодня утром в Лиде закончились цветы. Сюда погибших лётчиков доставили с места трагедии из Барановичей. Церемония прощания началась в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили 33-летний майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, ему было 22. Военные лётчики, защитники нашего белорусского неба сегодня не сдерживают слёз. Прошло два дня, но до сих пор сложно поверить, что на фотографиях их сослуживцы, с которыми учились, шутили, летали. Белорусские парни Никита и Андрей. У них было 60 секунд, 10 призывов катапультироваться, но они увели падающий Як-130 от жилых домов, но этот полёт стал для них не крайним.
Сегодня каждый из нас то и дело представляет, какого масштаба могла быть трагедия, если бы среди плотно стоящих жилых построек они не нашли бы небольшой пустырь. Невыносимая боль и трагическая благодарность за доблесть, которую проявили лётчики в то майское утро, навсегда останется в сердцах жителей вот этих домов в Барановичах, навсегда останется внутри каждого из нас. Эти парни – новые герои Беларуси.
Соболезнования родным и близким пилотов Александр Лукашенко направил, как только стало известно о трагедии. Расследование Главнокомандующий взял на личный контроль. А сегодня их благодарит каждый белорус. Людей на прощании в Лиде было так много, что церемония казалась бескрайней. А их бескрайнее небо в эти минуты освещало солнце, в лучах которых блестели слёзы родных, командования, сослуживцев и всех людей, которые сегодня с особыми чувствами смотрят вверх.
Сразу после церемонии Никиту Куконенко доставили в родной Полоцк. Попрощаться с ним пришло много людей, каждый вне зависимости от возраста с невосполнимой пустотой внутри. И в этой тишине, кажется, было слышно, как разрывалось сердце его мамы, для которой её мальчик всегда был героем. Таким она его воспитала. Лётчика Андрея Ничипорчика похоронили в Лиде. Отец нашёл в себе силы сказать несколько слов перед камерой, каждое из них отзывается сегодня в душах белорусов.
Мы знали о таких подвигах из истории, мы читали о таких героях в книгах, а вопрос, почему такие герои уходят внезапно и навсегда, сегодня остаётся задавать лишь небу. Во время прощания на кладбище оно тоже оплакивало наших лётчиков. Звучал традиционный траурный марш, но ведь герои не умирают. Они остаются с нами, в своём строю и огромном небе, которое навсегда стало для них одним на двоих.
Фото: ОНТ
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Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко: их героический подвиг навсегда вписан в историю Беларуси – в Лиде простились с погибшими летчиками
Их героический подвиг навсегда вписан в историю нашей страны. Сегодня в Лиде простились с Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко – лётчиками, которые...
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