Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко: их героический подвиг навсегда вписан в историю Беларуси – в Лиде простились с погибшими летчиками

Источник материала: ОНТ

Их героический подвиг навсегда вписан в историю нашей страны. Сегодня в Лиде простились с Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко – лётчиками, которые трагически погибли в Барановичах, когда уводили падающий военный самолёт от жилых домов. Они ослушались приказа катапультироваться, это было их решение. Ценой своей жизни летчики спасли десятки мирных людей. И эта трагедия никого не оставила равнодушным. Вместе с родными погибших, их сослуживцами сегодня скорбит вся Беларусь. Расследование всех обстоятельств, как и помощь семьям героев, на личном контроле Президента. Сегодня, казалось, даже небо плачет. В последний путь лётчиков проводили со всеми воинскими почестями. Но настоящие герои не умирают. Они навсегда остаются в строю и в нашей памяти как пример мужества и самоотверженности.





«Сам захотел стать лётчиком, я ему рассказывал в своё время, какие трудности, он эту профессию выбрал и сам достойно исполнил своё желание – вот он, наверное, как раз и летит».

Он так гордился продолжением династии, когда говорил о своём сыне Андрее, был по-военному сдержан, но разве такие эмоции возможно скрыть? А сегодня уже невозможно представить, что переживают родители, доверившие своих сыновей небу, в которое 19 мая 2021 года они улетели навсегда.

Тот самый Як-130, и первое большое интервью влюблённого в авиацию молодого лётчика Никиты Куконенко из Полоцка. В его глазах всегда отражалось небо, таким улыбчивым и добродушным он останется в наших сердцах навсегда.

Говорят, сегодня утром в Лиде закончились цветы. Сюда погибших лётчиков доставили с места трагедии из Барановичей. Церемония прощания началась в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили 33-летний майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, ему было 22. Военные лётчики, защитники нашего белорусского неба сегодня не сдерживают слёз. Прошло два дня, но до сих пор сложно поверить, что на фотографиях их сослуживцы, с которыми учились, шутили, летали. Белорусские парни Никита и Андрей. У них было 60 секунд, 10 призывов катапультироваться, но они увели падающий Як-130 от жилых домов, но этот полёт стал для них не крайним.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооружённых Сил Беларуси: «В этом самолёте, когда катапультируется один, то выходит весь экипаж, нельзя так, чтобы катапультировался один, а второй бы занимался. Поэтому это решение совместное, и они что могли сделали, но то, что это героический поступок, не подвергается никаким сомнениям. По всему тестеру, по всем параметрам видно, что рука лётчика была на ручке до самого удара, до конца».

Сегодня каждый из нас то и дело представляет, какого масштаба могла быть трагедия, если бы среди плотно стоящих жилых построек они не нашли бы небольшой пустырь. Невыносимая боль и трагическая благодарность за доблесть, которую проявили лётчики в то майское утро, навсегда останется в сердцах жителей вот этих домов в Барановичах, навсегда останется внутри каждого из нас. Эти парни – новые герои Беларуси.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Сегодня Вооружённые Силы Республики Беларусь прощаются с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята ценой своей жизни не покинули неуправляемый самолёт и отвели его от жилых домов. Тем самым удалось избежать непоправимого. Этот поступок говорит о том, что в наших Вооружённых Силах служат сильные духом и мужественные люди. Сегодня выражены слова соболезнования семьям погибших от имени Президента Республики Беларусь и от всех военнослужащих Министерства обороны».

Соболезнования родным и близким пилотов Александр Лукашенко направил, как только стало известно о трагедии. Расследование Главнокомандующий взял на личный контроль. А сегодня их благодарит каждый белорус. Людей на прощании в Лиде было так много, что церемония казалась бескрайней. А их бескрайнее небо в эти минуты освещало солнце, в лучах которых блестели слёзы родных, командования, сослуживцев и всех людей, которые сегодня с особыми чувствами смотрят вверх.

Сергей Малахов, бывший руководитель полётов 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы: «Говорить трудно, извините, но только настоящий человек может до конца бороться и за жизнь самолёта, и за жизнь людей, которые там, на земле. Родители, которые воспитали и Андрея, и Никиту, в праве гордиться ими. Мы можем гордиться тем, что служили с ними вместе, работали, общались, знали их, пока мы будем помнить, они будут с нами всегда».

Сразу после церемонии Никиту Куконенко доставили в родной Полоцк. Попрощаться с ним пришло много людей, каждый вне зависимости от возраста с невосполнимой пустотой внутри. И в этой тишине, кажется, было слышно, как разрывалось сердце его мамы, для которой её мальчик всегда был героем. Таким она его воспитала. Лётчика Андрея Ничипорчика похоронили в Лиде. Отец нашёл в себе силы сказать несколько слов перед камерой, каждое из них отзывается сегодня в душах белорусов.

Владимир Ничипорчик, отец погибшего лётчика: «Я не считаю и даже не думаю об этом, и я уверен, что и он не думал об этом, подвиг это? Он выполнял свою работу, я так считаю, это только так, мое мнение, убеждение. Считаю, хотя так говорить трудно, что это решение его правильное, потому что потеря родственника, потеря сына, которого безмерно любил, это потеря».

Мы знали о таких подвигах из истории, мы читали о таких героях в книгах, а вопрос, почему такие герои уходят внезапно и навсегда, сегодня остаётся задавать лишь небу. Во время прощания на кладбище оно тоже оплакивало наших лётчиков. Звучал традиционный траурный марш, но ведь герои не умирают. Они остаются с нами, в своём строю и огромном небе, которое навсегда стало для них одним на двоих.

Фото: ОНТ

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