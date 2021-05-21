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Леди Гага призналась, что забеременела в 19 после изнасилования продюсером
Источник материала: ОНТ
Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела и имела проблемы с психикой после пережитого изнасилования в 19 лет, передает
Затем певица обратилась за помощью к психиатру.
Леди Гаге провели множество медицинских обследований, но врачи не обнаружили каких-либо проблем с ее здоровьем.
Имя насильника певица отказалась раскрывать. По ее словам, она больше никогда не хочет видеться с этим человеком.
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Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела и имела проблемы с психикой после пережитого изнасилования в 19 лет, передает Page Six. Затем певица...
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