Леди Гага призналась, что забеременела в 19 после изнасилования продюсером

Источник материала: ОНТ

Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела и имела проблемы с психикой после пережитого изнасилования в 19 лет, передает Page Six .

Затем певица обратилась за помощью к психиатру.

Леди Гаге провели множество медицинских обследований, но врачи не обнаружили каких-либо проблем с ее здоровьем.

Имя насильника певица отказалась раскрывать. По ее словам, она больше никогда не хочет видеться с этим человеком.

Фото: instagram.com/ladygaga





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