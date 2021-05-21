Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка раздает подарки: три машины и 10 крупных денежных призов выиграли вкладчики

Источник материала: ОНТ

Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка продолжает раздавать подарки вкладчикам. В этом месяце своих обладателей нашли три стильных кроссовера и 10 крупных денежных призов. Кто вытянул счастливый билет?

Эти три новых кроссовера у главного отделения Белагропромбанка почти месяц «дразнили» прохожих. Черный глянец, привлекательный внешний вид, многообещающий салон – и ноги сами повели в банк, чтобы открыть до конца мая безотзывный вклад не менее чем на 10 тыс. белорусских рублей сроком от 185 дней. Это условие рекламной игры.

Наталья Яцкевич, директор Департамента развития розничных продуктов Белагропромбанка: «Сегодня мы поздравляем победителей второго розыгрыша рекламной игры "Авторалли призов" от Белагропромбанка. Вручаем ключи для трех победителей и желаем им удачи в следующих розыгрышах банка. Очень приятно видеть улыбки на лицах людей. Так как Белагропромбанк сделал их жизнь немного приятней».

Алла Скуратович к рекламной игре присоединилась в прошлом году. Но все это время удача испытывала женщину на упорство. И только в мае при просмотре телевизионного эфира (к слову, она не пропускала ни одну программу) Алла услышала свою фамилию.

Алла Скуратович, вкладчик Белагропромбанка: «Уже более 10 лет являюсь клиентом Белагропромбанка. Сама уже онлайн-вклады открываю более 3 лет. И играла. И смотрела прямой эфир, там и узнала».

Дмитрий Котов до переоформления вклада ничего об игре не знал. Когда в отделении банка предложили поучаствовать, отнесся скептически, но согласился. Теперь в его гараже на один новый автомобиль больше.

Дмитрий Котов, вкладчик Белагропромбанка: «Полный ваш совпадающий по имени и фамилии человек выиграл автомобиль. Я не поверил. Сбросили мне эфир. Я посмотрел, что все верно».

Молодая мама в декрете Инна Давиденко пришла оформить вклад, чтобы накопить на будущую квартиру. До новоселья еще не скоро, но приз – новый автомобиль от Белагропромбанка – подспорье для семьи с двумя детьми. Второй автомобиль позволит обоим родителям быть более мобильными.

Инна Давиденко, вкладчик Белагропромбанка: «На работе у мужа сказали, что, может, твоя мама выиграла. Давыденко Инна Аркадьевна. Он звонит, посмотри, может, ты. Я смотрю, что да. Звоню ему радостная, что мы выиграли».

Наталья Яцкевич, директор Департамента развития розничных продуктов Белагропромбанка: «Если вы еще не клиент банка, то приглашаем вас. Открыть вклад можно онлайн или в отделении банка. И уже 9 июня вы можете выиграть автомобиль».

Игра «Авторалли призов» продолжается! Еще есть время, чтобы открыть вклад в Белагропромбанке для участия в розыгрыше. Подробности о рекламной игре – на сайте банка .

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram