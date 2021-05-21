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Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка раздает подарки: три машины и 10 крупных денежных призов выиграли вкладчики
Источник материала: ОНТ
Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка продолжает раздавать подарки вкладчикам. В этом месяце своих обладателей нашли три стильных кроссовера и 10 крупных денежных призов. Кто вытянул счастливый билет?
Эти три новых кроссовера у главного отделения Белагропромбанка почти месяц «дразнили» прохожих. Черный глянец, привлекательный внешний вид, многообещающий салон – и ноги сами повели в банк, чтобы открыть до конца мая безотзывный вклад не менее чем на 10 тыс. белорусских рублей сроком от 185 дней. Это условие рекламной игры.
Алла Скуратович к рекламной игре присоединилась в прошлом году. Но все это время удача испытывала женщину на упорство. И только в мае при просмотре телевизионного эфира (к слову, она не пропускала ни одну программу) Алла услышала свою фамилию.
Дмитрий Котов до переоформления вклада ничего об игре не знал. Когда в отделении банка предложили поучаствовать, отнесся скептически, но согласился. Теперь в его гараже на один новый автомобиль больше.
Молодая мама в декрете Инна Давиденко пришла оформить вклад, чтобы накопить на будущую квартиру. До новоселья еще не скоро, но приз – новый автомобиль от Белагропромбанка – подспорье для семьи с двумя детьми. Второй автомобиль позволит обоим родителям быть более мобильными.
Игра «Авторалли призов» продолжается! Еще есть время, чтобы открыть вклад в Белагропромбанке для участия в розыгрыше. Подробности о рекламной игре – на
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Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка раздает подарки: три машины и 10 крупных денежных призов выиграли вкладчики
Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка продолжает раздавать подарки вкладчикам. В этом месяце своих обладателей нашли три стильных кроссовера и 10...
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