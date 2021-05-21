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Илон Маск заявил о скором появлении Tesla в странах СНГ
Источник материала: ОНТ
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Об этом он заявил во время выступления на российском марафоне «Новое знание»,
Также Маск рассказал, что рассматривает возможность строительства завода Tesla в России.
Кроме того, миллиардер поделился информацией о том, что через три года планирует выпуск бюджетного беспилотного автомобиля за $25 тысяч, что дешевле, чем нынешняя Model 3, которая стоит около $38 тысяч.
Фото: Pixabay
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Об этом он заявил во...
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