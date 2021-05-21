Источник материала: ОНТ

Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Белграде.

В четвертьфинале белоруска в двух сетах проиграла представительнице Колумбии Марии Осорио Серрано (2:6, 4:6). Соперница 7 раз взяла подачу Саснович, что и предопределило исход матча, который длился 1 ч 24 мин. Белоруска перед этой встречей занимала 103 место в мировом рейтинге, а Серрано – 115-е. Для колумбийки победа над белоруской стала в Белграде 5-й подряд.

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