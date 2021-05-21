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Сборная Беларуси проиграла Словакии на старте ЧМ-2021 по хоккею

22.05.2021 06:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Риге стартовал чемпионат мира по хоккею, свой первый матч сегодня вечером провела и сборная Беларуси. В соперниках была команда Словакии — далеко не самый грозный коллектив в группе А. Тем не менее старт белорусам не удался — проиграли.

Итоговый счет встречи 2:5 в пользу Словакии.

Уже в первом периоде сборная Беларуси пропустила три безответные шайбы, что во многом и определило исход поединка. Во втором периоде был шанс сократить разрыв в счете, но заброшенную шайбу отменили судьи, усмотревшие нарушение, которое допустил белорусский игрок в площади ворот соперника. В третьем периоде команды забросили по две шайбы. Капитан сборной Беларуси, Егор Шарангович, бросал буллит менее чем за две минуты до конца матча — не забросил. Сразу после этого словаки поразили пустые ворота соперника.

Напомним расписание белорусской сборной на ЧМ-2021:

  • 21 мая: Беларусь — Словакия;
  • 23 мая: Швеция — Беларусь;
  • 24 мая: Чехия — Беларусь;
  • 26 мая: Беларусь — Великобритания;
  • 28 мая: Дания — Беларусь;
  • 28 мая: Беларусь — Швейцария;
  • 1 июня: Россия — Беларусь.

Сегодня состоялись и другие матчи. Сборная России обыграла команду Чехии (4:3), Германия была сильнее Италии (9:4), Латвия на домашней арене в Риге сенсационно выиграла у Канады (0:2).

 
 
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В Риге стартовал чемпионат мира по хоккею, свой первый матч сегодня вечером провела и сборная Беларуси. В соперниках была команда Словакии — далеко не самый...
 
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