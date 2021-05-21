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Сборная Беларуси проиграла Словакии на старте ЧМ-2021 по хоккею
Источник материала: Onliner
В Риге стартовал чемпионат мира по хоккею, свой первый матч сегодня вечером провела и сборная Беларуси. В соперниках была команда Словакии — далеко не самый грозный коллектив в группе А. Тем не менее старт белорусам не удался — проиграли.
Итоговый счет встречи 2:5 в пользу Словакии.
Уже в первом периоде сборная Беларуси пропустила три безответные шайбы, что во многом и определило исход поединка. Во втором периоде был шанс сократить разрыв в счете, но заброшенную шайбу отменили судьи, усмотревшие нарушение, которое допустил белорусский игрок в площади ворот соперника. В третьем периоде команды забросили по две шайбы. Капитан сборной Беларуси, Егор Шарангович, бросал буллит менее чем за две минуты до конца матча — не забросил. Сразу после этого словаки поразили пустые ворота соперника.
Напомним расписание белорусской сборной на ЧМ-2021:
Сегодня состоялись и другие матчи. Сборная России обыграла команду Чехии (4:3), Германия была сильнее Италии (9:4), Латвия на домашней арене в Риге сенсационно выиграла у Канады (0:2).
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В Риге стартовал чемпионат мира по хоккею, свой первый матч сегодня вечером провела и сборная Беларуси. В соперниках была команда Словакии — далеко не самый...
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