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Актер из «Бригады» назвал Россию «страной победившего быдла»
Источник материала: UDF
Павел Майков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости
«Мы где находимся? В романе [братьев Аркадия и Бориса] Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь?» — сказал артист из сериала «Бригада».
Он заявил, что интернет дискредитировал его профессию, так как каждый зритель возомнил себя критиком, а обсуждение фильма стало для него важнее, чем просмотр. «Интернет дал такую возможность — вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь», — отметил Майков.
Ранее он раскритиковал проведение торжественного парада Победы. «Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики», — сказал Майков. Артист подчеркнул, что нужно перестать «пукать вверх народными деньгами», расходуя средства на организацию парада, а также призвал подумать о том, что война — хороший урок для человечества.
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Актер Павел Майков назвал Россию «страной победившего быдла».
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