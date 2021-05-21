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Павел Майков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Актер из «Бригады» назвал Россию «страной победившего быдла» Актер Павел Майков назвал Россию «страной победившего быдла».

Актер Павел Майков назвал Россию «страной победившего быдла». Интервью с ним опубликовала газета «Московский комсомолец».«Мы где находимся? В романе [братьев Аркадия и Бориса] Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь?» — сказал артист из сериала «Бригада».Он заявил, что интернет дискредитировал его профессию, так как каждый зритель возомнил себя критиком, а обсуждение фильма стало для него важнее, чем просмотр. «Интернет дал такую возможность — вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь», — отметил Майков.Ранее он раскритиковал проведение торжественного парада Победы. «Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики», — сказал Майков. Артист подчеркнул, что нужно перестать «пукать вверх народными деньгами», расходуя средства на организацию парада, а также призвал подумать о том, что война — хороший урок для человечества.