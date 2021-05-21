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Зеленский ввел масштабные санкции против России

22.05.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Зеленский ввел масштабные санкции против России
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, решение касается российских СМИ — НТВ, Первого канала, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезды».

Под санкции попали главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, а также ряд граждан России.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

14 мая состоялось очередное заседание СНБО под председательством Зеленского. На нем было принято решение о введении новых экономических ограничений, в частности, против воров в законе и иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами.

В марте Зеленский ввел санкции против интернет-издания «Лента.ру» и других российских СМИ. Ограничительные меры сроком на три года также коснулись агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2. В числе физических лиц, попавших под санкции, — первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин и другие чиновники.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций...
 
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