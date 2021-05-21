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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во внешности Кендалл Дженнер в рекламе текилы увидели оскорбление целого народа Американскую супермодель Кендалл Дженнер обвинили в оскорблении целого народа из-за рекламы текилы ее собственного производства бренда 818.

Американскую супермодель Кендалл Дженнер обвинили в оскорблении целого народа из-за рекламы текилы ее собственного производства бренда 818. Об этом сообщает Page Six.25-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео со съемок рекламной кампании алкогольного напитка в Мексике. На одном из размещенных снимков манекенщица запечатлена рядом с лошадью. Она была одета в ковбойскую шляпу, белую футболку, зеленую рубашку в полоску и синие джинсы.Пользователи сети раскритиковали звезду за то, что ее образ был основан на стереотипах о мексиканских фермерах. «Вы, должно быть, шутите? Это оскорбительно. Не думаю, что настоящие работники-мигранты оценят твой внешний вид по достоинству», «Я, как мексиканец, умоляю всех, кто живет в США, не употреблять текилу Кендалл Дженнер. То, что она делает, называется культурной апроприацией (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру»). Она присваивает себе нашу историю. Послушайте нас, мексиканцев. Это наша культура, и мы не хотим, чтобы белая женщина извлекала из нее выгоду», — высказывались они.Дженнер пока не прокомментировала ситуацию.В апреле в новой прическе Джастина Бибера увидели оскорбление целой расы. 27-летний певец поделился в Instagram фото, на котором показал, что заплел дреды. На размещенном кадре он попозировал в широком лонгсливе в клетку, красных шортах, длинных носках и красных солнцезащитных очках. Пользователи сети увидели оскорбление целой расы в новой прическе знаменитости. По их мнению, музыкант не имел права заплетать дреды, поскольку он не принадлежит к негроидной расе.