ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во внешности Кендалл Дженнер в рекламе текилы увидели оскорбление целого народа

22.05.2021 06:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Во внешности Кендалл Дженнер в рекламе текилы увидели оскорбление целого народа
Американскую супермодель Кендалл Дженнер обвинили в оскорблении целого народа из-за рекламы текилы ее собственного производства бренда 818. Об этом сообщает Page Six.

25-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео со съемок рекламной кампании алкогольного напитка в Мексике. На одном из размещенных снимков манекенщица запечатлена рядом с лошадью. Она была одета в ковбойскую шляпу, белую футболку, зеленую рубашку в полоску и синие джинсы.

Пользователи сети раскритиковали звезду за то, что ее образ был основан на стереотипах о мексиканских фермерах. «Вы, должно быть, шутите? Это оскорбительно. Не думаю, что настоящие работники-мигранты оценят твой внешний вид по достоинству», «Я, как мексиканец, умоляю всех, кто живет в США, не употреблять текилу Кендалл Дженнер. То, что она делает, называется культурной апроприацией (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру»). Она присваивает себе нашу историю. Послушайте нас, мексиканцев. Это наша культура, и мы не хотим, чтобы белая женщина извлекала из нее выгоду», — высказывались они.

Дженнер пока не прокомментировала ситуацию.

В апреле в новой прическе Джастина Бибера увидели оскорбление целой расы. 27-летний певец поделился в Instagram фото, на котором показал, что заплел дреды. На размещенном кадре он попозировал в широком лонгсливе в клетку, красных шортах, длинных носках и красных солнцезащитных очках. Пользователи сети увидели оскорбление целой расы в новой прическе знаменитости. По их мнению, музыкант не имел права заплетать дреды, поскольку он не принадлежит к негроидной расе.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американскую супермодель Кендалл Дженнер обвинили в оскорблении целого народа из-за рекламы текилы ее собственного производства бренда 818.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Роскосмос» начнет торговать алкоголем и бельем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by