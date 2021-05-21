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Барак Обама. Фото: Greg Nash / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Барак Обама рассказал о наблюдении за НЛО Бывший президент США Барак Обама подтвердил, что американские военные наблюдали за неопознанными летающими объектами (НЛО).

Бывший президент США Барак Обама подтвердил, что американские военные наблюдали за неопознанными летающими объектами (НЛО). По его словам, в архивах есть фотографии небесных объектов, происхождение которых невозможно объяснить. Его слова, сказанные в шоу Джеймса Кордена, передает CNN.Бывший политик рассказал, что когда впервые пришел в офис президента, то спросил, есть у США специальные хранилища, где лежат инопланетные корабли и доказательства существования внеземных цивилизаций. Тогда подчиненные ответили ему отрицательно.«Есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. У них не было легко объяснимой схемы», — добавил также Обама. По данным издания, в следующем месяце канцелярия директора национальной разведки и министра обороны должна предоставить Конгрессу доклад о неопознанных летающих объектах, собранный по данным военных и разведки.CNN утверждает, что это доказывает существование специальной секретной программы США, которую официально свернули в 2012 году. Несмотря на то что ей урезали финансирование, чиновники по сей день изучают информацию об НЛО, поступившую от военных, пишет автор материала.Ранее бывший офицер Военно-морских сил (ВМС) США Шон Кэхил рассказал, что НЛО, который был замечен у американского побережья в июле 2019 года, использовал технологии, которые на 100-1000 лет опережают земные. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — отметил он.