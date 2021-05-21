В одну из студий «Белсат» ворвались силовики

Ближе к вечеру пятницы 21 мая стало известно о том, что в одну из студий телеканала «Белсат», находящуюся в Минске, пришли силовики.

По последней информации, в студии на момент прихода силовиков (кто это был и из какого ведомства, а также, по какой причине они приходили, — неизвестно) были только технические работники. Сейчас они не выходят на связь. В студии готовилась к записи передача «Кожны з нас».