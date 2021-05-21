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В одну из студий «Белсат» ворвались силовики

22.05.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ближе к вечеру пятницы 21 мая стало известно о том, что в одну из студий телеканала «Белсат», находящуюся в Минске, пришли силовики.

По последней информации, в студии на момент прихода силовиков (кто это был и из какого ведомства, а также, по какой причине они приходили, — неизвестно) были только технические работники. Сейчас они не выходят на связь. В студии готовилась к записи передача «Кожны з нас».

Напомним, что 18 мая в Беларуси был заблокирован портал tut.by. Сайт был полностью заблокирован, задержано не менее 11 сотрудников, часть из которых была переведена из изолятора на Окрестина в Жодино. Под домашний арест была брошена Юлия Чернявская, вдова основателя компании Юрия Зиссера. Атака на независимые СМИ Беларуси была осуждена международным сообществом.

 
Теги: Минск
 
 
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Ближе к вечеру пятницы 21 мая стало известно о том, что в одну из студий телеканала «Белсат», находящуюся в Минске, пришли силовики.
 
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