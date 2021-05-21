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Лукашенко предложил партнерам по ЕАЭС спасти белорусский рубль

22.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко, выступая на прошедшем сегодня в онлайне саммите ЕАЭС, публично заявил о необходимости поддержки курса белорусского рубля, а точнее его спасения на фоне скудеющих ЗВР Нацбанка и де-факто отсутствия возможности рефинансировать обязательства по внешнему госдолгу.

«Одна из первостепенных задач в ЕАЭС - проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов. В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах», - заявил Лукашенко.

«Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», - озвучил пенсионер еще одну наболевшую тему.

Он также высказался за продолжение работы по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лукашенко, выступая на прошедшем сегодня в онлайне саммите ЕАЭС, публично заявил о необходимости поддержки курса белорусского рубля, а точнее его спасения на фоне...
 
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