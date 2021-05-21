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Перевозчик MAERSK отказывается от грузов санкционных белорусских предприятий

22.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международный перевозчик MAERSK с 18 апреля перестал принимать грузы от компаний, в отношении которых введены или будут введены санкции США.

В частности речь идет о предприятиях концерна Белнетехим: Белорусский нефтяной торговый дом, Белнефтехим, Белнефтехим США, Белшина, Гродно Азот, Гродно Химволокно, Лакокраска, Нафтан, Полоцкое стекловолокно.

Об этом сообщает телеграм-канал «Эканомiка па-беларуску» со ссылкой на своих подписчиков.

«MAERSK предупреждает партнеров, что даже если груз будет выставлен без указания производителя, существует высокий риск того, что он будет проверен западными спецслужбами, конфискован, а за транспортировку санкционированной продукции будут наложены штрафы», - пишет канал.

Участники рынка сообщают, что подобные предупреждения поступили не только от MAERSK, но и от других перевозчиков.

 
Теги: Гродно
 
 
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Международный перевозчик MAERSK с 18 апреля перестал принимать грузы от компаний, в отношении которых введены или будут введены санкции США.
 
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