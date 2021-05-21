Генпрокуратура РБ выставила Статкевичу и фигурантам его дела иск на 3 млн рублей

Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси выставила оппозиционному политику Николаю Статкевичу и другим фигурантам, проходящим с ним по уголовному делу, иск на сумму свыше 3 млн рублей.

Об этом сообщила жена политика Марина Адамович со ссылкой на полученное от мужа письмо.

«Принесли письмо из Генпрокуратуры от 04.05 о том, что она выставила мне с "подельниками" иск на 3,078 млн рублей, а также письмо из Верховного суда о передаче нашего "дела" в Гомельский областной суд. Ранее слышал, что Генпрокуратура уже наложила для обеспечения иска арест на имущество стоимостью $2 млн», – говорится в письме Статкевича.

Статкевич находится под стражей с 31 мая 2020 года. Его задержали в Минске по дороге на пикет участников президентской кампании и впоследствии предъявили ему обвинение в организации массовых беспорядков.

В ближайшее время в Гомеле должен начаться суд на Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Артёмом Саковым, Дмитрием Поповым и Владимиром Цыгановичем. Всех их, задержанных почти год назад, во время предвыборной кампании, обвиняют в планировании организации массовых беспорядков и по другим уголовным статьям.