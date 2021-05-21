Кубраков: задержаны спонсоры поставок в Беларусь синтетических наркотиков













Сотрудники милиции перекрыли крупный канал поставки в Беларусь наркотиков, задержано десять человек, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам в пятницу в Минске министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант Иван Кубраков.





пишет Sputnik. "Мы проанализировали поступление наркотиков в республику, и сотрудниками органов внутренних дел выявлен целый канал поставок наркотиков. Кроме того, выявлена еще и сеть тех, кто спонсирует эти поставки", – сообщил министр,Sputnik.





По его словам, изъято большое количество денежных средств, возбуждены уголовные дела.





"На настоящий момент задержаны около десяти человек, изъяты автомобили, мы продолжаем работать в этом направлении", – отметил Кубраков.





Министр уточнил, что в основной массе были изъяты синтетические наркотики, которые поступали в Беларусь из ряда соседних стран.





"Пока идет расследование уголовных дел, не могу все сказать. Но уточню, что те, кто спонсировал поставку наркотиков сюда, находились, в том числе и в Республике Беларусь", – сказал Кубраков.





Иные обстоятельства данного дела министр сообщить отказался, сославшись на тайну следствия, но отметил, что милиция "работает над тем, чтобы не допустить поступления наркотиков в страну".















