|
Кубраков: задержаны спонсоры поставок в Беларусь синтетических наркотиков
Источник материала: Партизан
По словам главы МВД, перекрыт крупный канал поставки в республику запрещенных синтетических веществ.
Сотрудники милиции перекрыли крупный канал поставки в Беларусь наркотиков, задержано десять человек, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам в пятницу в Минске министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант Иван Кубраков.
"Мы проанализировали поступление наркотиков в республику, и сотрудниками органов внутренних дел выявлен целый канал поставок наркотиков. Кроме того, выявлена еще и сеть тех, кто спонсирует эти поставки", – сообщил министр,
По его словам, изъято большое количество денежных средств, возбуждены уголовные дела.
"На настоящий момент задержаны около десяти человек, изъяты автомобили, мы продолжаем работать в этом направлении", – отметил Кубраков.
Министр уточнил, что в основной массе были изъяты синтетические наркотики, которые поступали в Беларусь из ряда соседних стран.
"Пока идет расследование уголовных дел, не могу все сказать. Но уточню, что те, кто спонсировал поставку наркотиков сюда, находились, в том числе и в Республике Беларусь", – сказал Кубраков.
Иные обстоятельства данного дела министр сообщить отказался, сославшись на тайну следствия, но отметил, что милиция "работает над тем, чтобы не допустить поступления наркотиков в страну".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы МВД, перекрыт крупный канал поставки в республику запрещенных синтетических веществ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)