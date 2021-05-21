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Кубраков: задержаны спонсоры поставок в Беларусь синтетических наркотиков

22.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам главы МВД, перекрыт крупный канал поставки в республику запрещенных синтетических веществ.




Сотрудники милиции перекрыли крупный канал поставки в Беларусь наркотиков, задержано десять человек, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам в пятницу в Минске министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант Иван Кубраков.

"Мы проанализировали поступление наркотиков в республику, и сотрудниками органов внутренних дел выявлен целый канал поставок наркотиков. Кроме того, выявлена еще и сеть тех, кто спонсирует эти поставки", – сообщил министр, пишет Sputnik.

По его словам, изъято большое количество денежных средств, возбуждены уголовные дела.

"На настоящий момент задержаны около десяти человек, изъяты автомобили, мы продолжаем работать в этом направлении", – отметил Кубраков.

Министр уточнил, что в основной массе были изъяты синтетические наркотики, которые поступали в Беларусь из ряда соседних стран.

"Пока идет расследование уголовных дел, не могу все сказать. Но уточню, что те, кто спонсировал поставку наркотиков сюда, находились, в том числе и в Республике Беларусь", – сказал Кубраков.

Иные обстоятельства данного дела министр сообщить отказался, сославшись на тайну следствия, но отметил, что милиция "работает над тем, чтобы не допустить поступления наркотиков в страну".
 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы МВД, перекрыт крупный канал поставки в республику запрещенных синтетических веществ.
 
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