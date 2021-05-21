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Власти рубят сук, на котором сидят – Рымашевский о блокировке TUT.BY

22.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блокировка TUT.BY стала национальной катастрофой для медийной сферы Беларуси.


 

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил сопредседатель оргкомитета партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский.

«TUT.BY не только флагман независимых белорусских СМИ. Это - передовое Интернет-издание. Атака была произведена на целый холдинг - не только на TUT.BY как на СМИ, но и на сопутствующие компании. Аналогичного TUT.BY СМИ нет на всем постсоветском пространстве, потому что его читала большая половина взрослого населения Беларуси», - отметил он, пишет Политринг.

С одной стороны, TUT.BY представляло собой очень качественное медиа, в котором действовали высокие стандарты журналистики, а с другой – оно охватывало все сферы жизни Беларуси.

«В принципе то, что власти решили его ликвидировать – это вопиющая репрессия, нарушение права на свободу слова, которая касается не только работников этого издания, но и всех белорусов. Это нападение на нашу свободу получать объективную и независимую информацию. Очередная атака белорусских властей ведет к разрушению белорусского государства, а также наносит удар по национальным интересам. Ведь если мы говорим о медийной и национальной безопасности, то независимые СМИ - один из неотъемлемых гарантов безопасности в условиях сегодняшнего мира», - заверил он.

В то же время Рымашевский обратил внимание на то, что белорусские государственные СМИ себя полностью дискредитировали и пользуются крайне низким авторитетом.

«Об этом свидетельствуют как посещаемость этих ресурсов, так и результаты независимых социологических опросов, который показывают, что госСМИ доверяет мизерный процент населения Беларуси», - пояснил он.

Аудитория TUT.BY перейдет к телеграм-каналам, чьи редакции иммигрировали из Беларуси или же другим иностранные СМИ, в том числе российским, полагает он. При этом сопредседатель БХД уверен, что блокировка TUT.BY никак не будет способствовать нормализации отношений с Западом, а только ускорит принятие 4-го пакета санкций, сделав его более жестким.

«Власти рубят сук, на котором сидят и действуют по принципу “назло врагу сожгу родную хату”. Таким образом в стране разрушается гражданское общество. В стране уже нет ни одной независимой организации, которая бы не подверглась репрессиям. Ни бизнес, ни рабочих, ни политические партии, ни сферы науки и образования репрессии не обошли стороной. Таким образом разрушаются основы устойчивого белорусского общества, основы белорусской государственности.», - добавил он.
В свете вышесказанного Рымашевский обратился к властям с призывом «немедленно остановить новый виток репрессий, остановить эскалацию напряжения в стране, остановить уничтожение Беларуси как независимого устойчивого государства».

Напомним, ранее стало известно о блокировке медиаресурса TUT.BY.
 
 
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Блокировка TUT.BY стала национальной катастрофой для медийной сферы Беларуси.
 
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