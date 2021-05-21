|
Три белорусских "вора в законе" попали под украинские санкции. Два предприятия выведены
Источник материала: Партизан
Под санкции в Украине подпали три белорусских "вора в законе", а два предприятия вышли из-под ограничений,
Совет национальной безопасности и обороны Украины не продлил санкции против минского ОАО «Мир пива» (оно торговало с самопровозглашенной ДНР через Ростов и фигурировало в уголовном деле, открытом против автора соответствующей схемы торговли, гражданина Украины) и Мозырского спиртоводочного завода.
Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных экономических и ограничительных мер. Указ был подписан 14 мая.
Санкции против двух белорусских предприятий были введены в мае 2018 года на три года, сейчас срок их действия закончился. Это означает, что уже в июне белорусские предприятия при желании могут возобновить свои отношения с украинскими партнерами.
Согласно указу президента Украины, на три года продлили санкции против российских печатных и онлайновых медиаресурсов и телеканалов, а также против компаний, занимавшихся программным обеспечением. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского заблокированы все их активы, полностью приостановлены торговые операции, аннулированы лицензии и запрещено участие в тендерах на закупку товаров и услуг. Все это на три года.
Одновременно под санкции - бессрочное блокирование активов и запрет любой деятельности в Украине - попали три известных белорусских вора в законе:
Павел Алексиевич (ALEKSEEVICH PAVEL, родился 14 ноября 1981 года в Беларуси, гражданин Беларуси, в криминальных кругах известен как Паштет)
Олег Герасимович (GERASIMOVICH OLEG, родился 1 марта 1974 года в Беларуси, гражданин Беларуси, известный в криминальных кругах как Олег Слуцкий и Муму).
Александр Кушнеров (KUSHNEROV ALEXANDER, родился 29 июля 1966 года в Беларуси, гражданин Беларуси, в криминальных кругах известен как Саша Кушнер и Саша Белорус).
Всего в санкционный список включены 138 юридических и 674 физических лица, связанные с агрессией России и уголовными кругами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под санкции в Украине подпали три белорусских "вора в законе", а два предприятия вышли из-под ограничений, сообщает Радио Свабода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)