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В Руденске пропала 14-летняя девочка

22.05.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пуховичским РУВД разыскивается 14-летняя жительница городского поселка Руденск Виолетта Ладутько.

Последний раз девочку видели вечером 17 мая. Около 19:45 она ушла из дома на улице Минской в неизвестном направлении и пропала.

Предположительно, может находиться в Минске.

Была одета бежевую ветровку, темно-серые джинсы, салатовые кроссовки. Рост 165 сантиметров, темно-каштановые волосы, глаза серо-голубые.

Поиск Виолетты Ладутько также ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

В Руденске пропала 14-летняя девочка

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Пуховичским РУВД разыскивается 14-летняя жительница городского поселка Руденск Виолетта Ладутько. Последний раз девочку видели вечером 17 мая. Около 19:45 она ушла из...
 
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