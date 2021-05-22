Сборная Беларуси проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею

Источник материала: ОНТ

Белорусская хоккейная сборная проиграла команде из Словакии в поединке чемпионата мира по хоккею.

Счёт – 5:2. В первом периоде белорусы проиграли со счетом 3:0, во втором сыграли вничью – 0:0, и в третьем периоде команды забросили в ворота друг друга одинаковое количество шайб – 2:2.

23 мая белорусы сыграют с командой из Швеции. Начало матча в 16:15.

Фото: hockey.by

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