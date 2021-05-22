|
Сборная Беларуси проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
Источник материала: ОНТ
Белорусская хоккейная сборная проиграла команде из Словакии в поединке чемпионата мира по хоккею.
Счёт – 5:2. В первом периоде белорусы проиграли со счетом 3:0, во втором сыграли вничью – 0:0, и в третьем периоде команды забросили в ворота друг друга одинаковое количество шайб – 2:2.
23 мая белорусы сыграют с командой из Швеции. Начало матча в 16:15.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская хоккейная сборная проиграла команде из Словакии в поединке чемпионата мира по хоккею. Счёт – 5:2. В первом периоде белорусы проиграли со счетом 3:0, во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)