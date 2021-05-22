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Союзная оборона: Беларусь и Россия готовы противостоять внешним угрозам
22.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Силовые структуры Беларуси и России готовы к внешним вызовам и угрозам. Эксперты и парламентарии двух стран обсудили сотрудничество в сфере безопасности на международной конференции, передает «МИР 24».
На вооружении Союзного государства самые современные
Международная конференция собрала экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. Многие присоединились к дискуссии в онлайн-формате.
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Эксперты и парламентарии двух стран обсудили сотрудничество в сфере безопасности на международной конференции.
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