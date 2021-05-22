Союзная оборона: Беларусь и Россия готовы противостоять внешним угрозам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Силовые структуры Беларуси и России готовы к внешним вызовам и угрозам. Эксперты и парламентарии двух стран обсудили сотрудничество в сфере безопасности на международной конференции, передает «МИР 24».

На вооружении Союзного государства самые современные инновационные технологии и новые методы сотрудничества между странами – это ответ на напряженную международную обстановку, сообщил заместитель Государственного секретаря – член постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России Алексей Кубрин. В сфере безопасности улучшается нормативно-правовая база, отрабатываются практические навыки на совместных учениях.

«Учения ведутся и сейчас, квинтэссенцией должны быть осенние учения «Запад». В последнее время больше внимания уделяется мобильным силам, отработке направлений как оперативного реагирования на возможные угрозы, так и готовности к переброске сил», – сказал Кубрин.

Международная конференция собрала экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. Многие присоединились к дискуссии в онлайн-формате.