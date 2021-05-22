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Лукашенко: В ЕАЭС надо обеспечить собственную продовольственную безопасность
22.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечить собственную продовольственную безопасность в рамках Евразийского экономического союза. С такой инициативой выступил Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно прошло в режиме онлайн, передает «МИР 24».
Президент считает, что потенциал ЕАЭС нужно использовать более активно и продуктивно. Ежегодно Союз может прибавлять по экономическим показателям до 5%. Беларусь выступает за построение общего финансового рынка, развитие общего платежного пространства и отказ от расчетов в долларах между странами-участницами. Это будет способствовать укреплению Союза, страны участницы которого последнее время подвергаются политическому и экономическому давлению.
Также Александр Лукашенко предложил выработать алгоритмы по возобновлению свободного перемещения граждан в
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По мнению президента Беларуси, потенциал ЕАЭС нужно использовать более активно и продуктивно.
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