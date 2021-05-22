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Белорусский оппозиционер Витольд Ашурок скончался в колонии

22.05.2021 07:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси скончался в колонии политзаключенный Витольд Ашурок, приговоренный к пяти годам лишения свободы, родственникам сообщили, что причина смерти - остановка сердца.

50-летний общественный активист из Березовки Витольд Ашурок был членом партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) и координатором движения "За свободу".

Он был обвинен и осужден по статьям 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Республики Беларусь и отбывал наказание в ИК №17 в Шклове.

Суд над ним проходил в Лидском районном суде зимой 2020-2021-го в закрытом формате, что власти объяснили наличием "угрозы государственной безопасности". Приговор был вынесен в январе. Последние две недели от Ашурка не приходили письма.

 
 
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В Беларуси скончался в колонии политзаключенный Витольд Ашурок, приговоренный к пяти годам лишения свободы, родственникам сообщили, что причина смерти - остановка...
 
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