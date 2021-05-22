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Проверили, где белорусские продукты дороже: в Беларуси или в Крыму

22.05.2021 08:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Раньше то и дело появлялись слухи о том, что белорусские продукты в России стоят дешевле, чем в самой стране их производства. На какое-то время все стихло, но недавно читательница попросила нас сравнить цены на белорусские продукты у нас и в России, заметив, что конфеты «Коммунарка» в Крыму обошлись ей дешевле, чем в Минске. Мы проверили, какие из наших товаров можно найти на полуострове и правда ли, что они стоят дешевле, чем в Беларуси (спойлер: наши конфеты там и правда можно найти по более низкой цене).

В редакцию обратилась читательница, которая недавно отдыхала у друзей в Крыму. Говорит, приезжала на полуостров впервые за 10 лет: там осталась жить ее детская подруга.

— В апреле в одном из магазинчиков заметила любимые белорусские конфеты «Коммунарка» (обожаю их с детства), — рассказывает Валентина. — Прикинула в уме на белорусские рубли: как-то дешево. В Минске я часто покупаю их на рынке у дома, поэтому хорошо помню цену — 21—23 рубля за кило. Чутье не подвело: в переводе на наши деньги вышло 20 рублей с копейками. Интересно, а как со всеми остальными товарами?

Раньше не раз ходили слухи, что россиянам наши продукты обходятся даже дешевле, чем белорусам. Но, чтобы выяснить это наверняка, нужно провести доскональное экономическое исследование, в котором будут учтены разница курсов, стоимость поставок между странами, разница цен в магазинах, инфляция, покупательская способность и направление ветра в день покупки. Мы на такие подвиги не претендуем, поэтому просто сравнили цены в Минске и (для чистоты эксперимента) в Крыму.

«Белорусские продукты я очень люблю, но они стоят дорого»

Если составить топ-5 любимых крымчанами продуктов «Сделано в Беларуси», то он будет выглядеть примерно так: молоко, сыры, сливочное масло, колбасы, сладости. По крайней мере, так считает местная жительница Валентина.

— Белорусские продукты я очень люблю, но они стоят дороже российских и тем более местных, — говорит крымчанка. — А вот зарплаты у нас меньше, чем в России и Беларуси, банкоматы — только нескольких российских банков, а воду до сих пор дают в определенные часы. Так что на продукты особо не раскошелишься. Рыбу, фрукты и овощи я покупаю местные, а вот молоко и масло — только белорусские. По праздникам могу позволить себе белорусскую колбасу или конфеты, сыр. Но мне понятно, почему белорусские продукты дороже: у вас все натуральное, а в российских продуктах куда ни глянь — сплошная химия и пальмовое масло, да и на вкус катастрофа. Особенно колбасы — хоть ты вегетарианцем становись.

Валентина говорит, что раньше белорусских товаров было больше, теперь же в основном российские или местные. Закупается женщина чаще всего в супермаркете «Яблоко» (аналог «Виталюра») — там есть самые популярные из белорусских продуктов. Но есть и мелкие специализированные магазинчики «Белорусский продукт», которые распределены по разным районам. В них можно найти различную экзотику для жителей Крыма, такую милую сердцу каждого белоруса.


Это цены на белорусские товары, которые можно найти в Крыму








Мы решили сравнить ценники в крымских супермаркетах (спасибо Валентине) с ценами в Минске. И тут появилась первая проблема: найти у нас все наименования сразу ни в одном гипермаркете не удалось, пришлось искать по разным. Кое-что вообще не нашлось нигде, даже в службах доставки. Например, сливочное масло родом из Беларуси «Рогачевъ» оказалось на полуострове очень популярным, у нас же его днем с огнем не сыщешь. Даже продавцы молочной продукции на Комаровке развели руками: «Никогда про такое даже не слышали».

Вторая сложность заключалась в том, что некоторые продукты (например, сметана «Брест-Литовск») в привычном нам объеме в Крыму найти невозможно: там в ту же тару… недоливают. Например, у нас большая банка сметаны — это 400 граммов, а в Крыму в такую же налито 315 граммов содержимого. В Беларуси в маленькой банке 200 граммов сметаны, а в Крыму — всего 180. Пришлось приводить к единому знаменателю.

Кроме того, некоторые белорусские товары в Крыму можно купить только на специальном сайте, в то время как на прилавках найти их непросто — например, нашу сгущенку и многие колбасы.

Проверили, где белорусские продукты дороже: в Беларуси или в Крыму

Что почем: разница на сладости минимальная, на молочку — самая ощутимая

Чтобы перевести цены в белорусские рубли, мы воспользовались последним известным среднемесячным курсом (за апрель) — 3,43 белорусского рубля за 100 российских. То есть 1 российский рубль равен 0,0343 белорусского.

Затем мы взяли 15 разных товаров из Беларуси, которые смогли найти и в Крыму, и в Минске, и сравнили ценники на них. Как оказалось, минимальная разбежка обнаружилась именно в ценах на сладости, максимальная — на молочные продукты (кроме сгущенки, которая в обеих странах стоит почти одинаково). Например, молоко «Минская марка» в Крыму обойдется на 107% дешевле, чем в Минске, а сгущенка — всего на 13%.

Проверили, где белорусские продукты дороже: в Беларуси или в Крыму

Это можно объяснить тем, что транспортировка скоропортящихся продуктов — дело более затратное. Кроме того, в Беларуси есть целый список товаров, цены на которые регулируются государством, а значит, рыночные цены здесь не действуют. В Крыму такого нет.

Нет в Крыму и «честных ценников», какие недавно ввели в Беларуси. То есть цену за килограмм продукта покупателю нужно высчитывать самостоятельно, а когда в одной шоколадке 97 граммов, во второй — 85, а в третьей — 100, их цены сравнить сложно.

Для начала посмотрим на стоимость указанных Валентиной конфет. На минском Комаровском рынке они нашлись по 22 рубля за кило, в гипермаркете «Виталюр» — по 21,45. А вот на сайте ozon.ru они стоят 15,54 белорусского рубля за килограмм, но это скидочная цена — минус 25%. До скидки были по 21 рублю — все равно дешевле, чем на Комаровке или в «Виталюре».


Конфеты «Коммунарка» на Комаровском рынке

Конфеты «Коммунарка» на сайте ozon.ru

Конфеты «Коммунарка» в магазине «Виталюр»

Конфеты «Коммунарка» и шоколад «Спартак» в крымском магазине

Шоколад «Спартак» на Комаровском рынке

При этом 200-граммовая плитка шоколада «Беловежская пуща» от «Коммунарки» в том же крымском магазине обойдется куда дороже, чем в Минске, — в 160 российских рублей, или 5,49 в переводе на белорусские. Зато на сайте ozon.ru она стоит 4,77 рубля за 200 граммов, на сайте доставки Green в Беларуси — 4,59 рубля.

Семга и форель от «Санта Бремор» в Крыму стоят в полтора раза больше, чем в Минске, и дороже местных аналогов. Оно и понятно: у страны, имеющей доступ к морю, своя рыба всегда будет дешевле и свежее.

В целом же цены на наши продукты в Крыму оказались выше белорусских. Как за рубежом наши конфеты могли стать дешевле, понять сложно. Может, дело в разнице курсов валют и их относительно долгом сроке хранения. А может, и нет.

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Раньше то и дело появлялись слухи о том, что белорусские продукты в России стоят дешевле, чем в самой стране их производства. На какое-то время все стихло, но недавно...
 
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