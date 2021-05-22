Топовые велобренды в Каталоге: кто решает, какие велосипеды мы купим

Источник материала: Onliner На любом рынке есть свои топы, большие шишки, которые в конечном счете задают правила игры. Они вкладывают огромные средства в разработку и двигают всю индустрию вперед. Что станет трендом, а что выйдет из моды, что будет считаться пиком технологии, а что назовут провалом — зачастую это решается в просторных офисах и полусекретных лабораториях компаний-гигантов. Конечно, все заинтересованы в том, чтобы у покупателя оставалась иллюзия выбора, ощущение, что он все еще главный. Но присмотритесь: ваш смартфон, ваш автомобиль, ваш велосипед — вы точно стремились выбрать самое лучшее, но кто-то за вас решил, что именно является лучшим. Сегодня мы хорошенько просеем Каталог : что предлагают рынку топовые велобренды?

Топовые велобренды в Каталоге (часть 1)

















Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись случайно на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





В фильтрах в графе «Производитель» выбираем Specialized. На сегодняшний день это один из безусловных технологичных лидеров в велосипедостроении, подходы которого стремятся копировать очень многие.

История «Спеша» началась всего около 50 лет назад и, ей-богу, очень по-американски. Парнишка Майк Синьярд, как сказали бы у нас, был лодырь лодырем: учебу бросил, катался без толку на велосипеде да периодически что-то там ремонтировал. Затем вообще шокировал всех: уехал в путешествие по Европе. Когда-нибудь поведаем об этом лентяе поподробнее, а для затравки лишь скажем, что в Европе, в частности в Италии, Майк обзавелся нужными контактами и стал доставлять в Штаты велосипеды и запчасти. Бизнес, что называется, пошел. Время такое было: в Штатах о качественных велосипедах знали немногое, а старушка Европа была слишком погружена в себя, чтобы мыслить так же широко, как недоучка из Америки.





Теперь Specialized — это сверхуспешная компания, которая поставляет велосипеды чемпионам и во многом определяет тренды всей индустрии. Один пример для понимания: «Спеши» одними из первых всерьез занялись лабораторным изучением принципов аэродинамики в велоспорте. Не так, чтобы гонщика усадить головой вниз, а так, чтобы создать велосипед, который был бы изначально быстрее конкурентов. Преуспели: появились модели Venge для общих стартов и Shiv — для «разделок». Остальные хмыкнули, но пошли тем же путем, под копирку добавляя в линейку аэродинамичные велосипеды.

Не прошло и десяти лет, как Specialized изменил курс: аэровелики — тяжелые и слишком неуниверсальные, а мы, мол, создадим бескомпромиссный велосипед, который будет хорош всем. И отказались от аэродинамичной модели, ну то есть вообще. Как думаете, сколько времени понадобится конкурентам, чтобы сделать аналогичный шаг? Или взгляните на последний Shiv, а затем на другие разделочные велосипеды, выпущенные следом, — заметите немало общего.

В нашем Каталоге Specialized представлен ходовыми горными моделями: трейловым Rockhopper с заниженной геометрией рамы, а также кросс-кантрийным Epic. Кроме этого есть городской Sirrus — нужно сказать, модель весьма сбалансированная.

Rockhopper — одна из самых успешных моделей «Спеша» на протяжении долгих лет. Меняются поколения, велосипед регулярно обновляют, но общий поход остается прежним: это легкий и маневренный горник на алюминиевой раме с качественными комплектующими среднего ценового сегмента. Велосипед, который подходит и для спорта, и для активного времяпровождения без скидок на сложность маршрута. Пляжи у Минского моря, любимый лес или полный риска и опасностей спуск для смелых-умелых — Rockhopper хорош для всего.

Epic в Каталоге — велосипед в первую очередь спортивный: быстрее, выше, сильнее и вот это вот все. Хардтейл — это значит, что без заднего подвеса, без амортизатора. Еще один наследник именитой серии. Легкий, быстрый и отзывчивый в управлении. Велосипед скомпонован на раме из углеволокна с использованием дорогих комплектующих от земляков из Sram, колеса свои — Roval, а вот втулки «Спеш» традиционно заказывает у швейцарской DT Swiss. Такое сочетание по определению дешево стоить не может, но профессиональный спорт всегда был дорогим занятием.





Для тех, кто предпочитает городские покатушки, есть модель Sirrus. Версия 2.0 — бюджетный вариант с алюминиевой рамой, стальной вилкой и 8-скоростной кассетой. Но обратите внимание: «Спеш» не следует маркетинговому тренду по насыщению велосипеда «мертвыми» передачами и ставит впереди максимально практичную 1-скоростную систему. Могут себе позволить.

Перемещаемся в Ватерлоо, но речь не о зеленых холмах Бельгии, где два века назад громыхали орудия, а о малюсеньком городке в штате Висконсин (США), чуть в стороне от озера Мичиган и шумного Чикаго. В этом американском Ватерлоо расположена штаб-квартира одного из самых успешных в мире велосипедных гигантов — компании Trek.

Она начала свое существование примерно тогда же, когда и Specialized. И хоть до откровенных баталий не доходило, эти два производителя конкурировали между собой, придавая ускорение развитию всей сферы. Trek — такая же счастливая американская история, ведь когда-то, в середине 1970-х, все начиналось с пыльного помещения и штата в пять человек. Сегодня в Trek уверены, что делают лучшие велосипеды в мире, и, нужно признать, у них есть свои аргументы.





В наши дни компания не стремится быть законодателем мод в велостроении, а чтобы копировать чьи-то идеи (пусть и трендовые) — этого в Ватерлоо не видят и в страшном сне. Производитель пытается идти собственным путем и во многом преуспевает. Многие разработки компании остаются уникальными и широко используются в производстве инвентаря для профессионального спорта, геометрия рам не похожа ни на какую другую, при этом Trek преуспел в организации процесса, самостоятельно выполняя весь цикл работ.

Сейчас все вдруг стали к такому стремиться, а когда-то Trek был почти первопроходцем среди компаний высочайшего уровня, которые, во-первых, производили значительную часть велосипедных комплектующих, а во-вторых, предлагали широкий выбор сопутствующих товаров. Прежде велосипедные компании зачастую занимались разработкой именно рамы, а колеса, резину, седла и все прочие комплектующие поставляли сторонние производители.

Наверняка вам встречались подседельные штыри, седла, выносы или рули Bontrager. А может быть, колеса или резина с этим логотипом? Компанию Кита Бонтрагера Trek выкупил достаточно давно, и сотрудничество оказалось крайне успешным — продукция-то очень даже неплохая. К слову, это Бонтрагеру приписывают расхожую фразу о том, что можно купить велозапчасти дешевые, легкие и надежные, но одновременно можно выбрать только два свойства из трех.

В Каталоге представлены горные модели бренда, в том числе снискавшие расположение публики Marlin, X-Caliber и Roscoe, гибриды FX и Dual Sport, городской Verve и даже мечта велотуриста — Trek 920. Последний оснащен всем необходимым для крепления значительного объема багажа, а алюминиевая рама, гидравлические тормоза и широкий диапазон передач гарантируют комфортное и безопасное передвижение на любой местности.





Серия FX и вовсе легендарная. Такой велосипед в хорошей компоновке — это, пожалуй, все, что нужно в городских условиях или для коротких загородных путешествий по сносным дорогам. Гибрид в чистом виде, такой, каким он и должен быть: объединяющий достоинства, а не недостатки разных типов велосипедов.

После обновления особого внимания заслуживает FX Sport 4. Вес менее 11 кг, дисковая гидравлика, трансмиссия уровня Shimano Tiagra — надежный городской боец на каждый день и в любую погоду.

Marlin — это наиболее универсальный MTB от Trek. Алюминиевая рама, колеса увеличенного диаметра для лучшей проходимости, серьезная амортизация спереди, при этом жесткая задняя часть — все это гарантирует скоростную проходимость и хорошую управляемость практически на любом покрытии. Marlin 8 из верхнего ценового сегмента имеет трансмиссию 1х12: спереди небольшая звезда на 30, а сзади просто сумасшедший набор 11:50. Все еще не знаете, на чем ехать на «Налибоки»?





И закончим историю о североамериканском вкладе в велоиндустрию представлением еще одного сильного и опытного бойца — Cannondale. Современное представление о правильном велосипеде сформировалось не без труда ребят из этой компании.

В 1970-х, пока Синьярд выдумывал, как возить итальянские запчасти в Штаты, а Trek делал первые шаги в тесной мастерской, ни о каких велосипедах Cannondale речь еще не велась. Компания выпускала экипировку и сопутствующие товары, в том числе детский велоприцеп, который, поговаривают, был хитом в свое время.

Непосредственно за велопроизводство они взялись позже многих своих конкурентов, но с самого начала сделали ставку на собственные разработки, что быстро вывело их в число лидеров. Например, вы знали, что именно Cannondale первым наладил серийный выпуск алюминиевых велосипедных рам? Позже производитель много экспериментировал с сочетанием алюминия и углепластика, постепенно приближаясь к созданию полностью карбоновой велосипедной рамы. А «одноногие» передние вилки видели? Тоже дело рук инженеров Cannondale.





В Каталоге особое внимание на себя обращают две модели Cannondale и в первую очередь — CAADX. Мы уже рассказывали о том, что такое гравел и почему он такой классный, так вот CAADX — это как раз такой гравел, даже несмотря на то, что по классификации самого Cannondale велосипед относится к категории циклокроссов. Производители вообще пока с классификацией до конца не разобрались, а родство между двумя типами велосипедов бывает просто исчезающе близким, так что оставим формальности.

CAAD — это та самая технология изготовления алюминиевых велосипедных рам, которая, как мы помним, была разработана Cannondale. Долгое время модель ассоциировалась с шоссейными велосипедами, которые продолжают с успехом выпускаться, сменив не одно поколение. X — это тот самый намек на циклокроссовость.

В Cannondale велосипед CAADX считают пригодным для любых дорожных условий. За основу взята геометрия не шоссейного CAAD, а циклокроссового SuperX, что определило классификацию, а также основные характеристики велосипеда: быстрый, хорошо управляемый, с зазорами для любой адекватной резины. Имея обвес уровня Shimano 105, вы получаете безотказную машину для самых бескомпромиссных велопоходов.

Другая знаковая модель из арсенала этой американской компании — Trail. Велосипед отвечает классическим представлениям об универсальном MTB. Алюминиевая рама при подходящем навесном управлении будет эффективна и для начинающих, и для продолжающих велолюбителей. За столько лет, которые прошли с тех пор, как Cannondale стал поставлять на рынок алюминиевые велики, принципы работы с этим материалом усовершенствовались настолько, что при гораздо меньшей цене такие велосипеды в состоянии конкурировать с ультрасовременными карбоновыми моделями. И пусть из профессионального велоспорта высочайшего уровня алюминий почти исчез, во всех прочих случаях, когда речь не идет о десятых долях секунды, легкий металл все так же востребован.





Это один из тех принципов, о которых ни в коем случае нельзя забывать, выбирая свой велосипед. Тренды бывают скоротечны, а уверенность приходит тогда, когда получаешь то, чего действительно хочешь.