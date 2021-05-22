Сегодня финал «Евровидения-2021». Рассказываем про фаворитов и делаем свои ставки (видео)

Источник материала: Onliner Сегодня в Роттердаме состоится финал «Евровидения-2021» — конкурса, в котором впервые с 2004 года не участвует Беларусь. За победу в Нидерландах будут сражаться представители 26 стран, а ночью мы узнаем, где «Евровидение» окажется в следующем году. Пока же рассказываем вам про фаворитов, обсуждаем ставки букмекеров и делаем свои. Подробности читайте в нашем материале.

Нынешнее «Евровидение» проходит спокойно и без каких-то неожиданностей. В финал вышли ровно те страны, от которых это и ожидалось, — самые крепкие и самые форматные номера будут представлены сегодня ночью в Нидерландах. Пока букмекеры отдают предпочтение группе Måneskin из Италии — музыканты уверенно держат ведущую позицию. В тройке также находятся Франция и Мальта, а вот литовцы после первого полуфинала сдали позиции и теперь лишь на 11-м месте. Впрочем, россиянка Манижа в этом рейтинге еще ниже: у нее сейчас 15-е место в рейтинге — между Норвегией и Грецией. Выше всех из наших соседей в списке стоит Украина (и это предсказуемо): группа Go_A занимает 5-е место в рейтинге.





Кто из фаворитов букмекеров нравится вам больше всего?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Италия Франция Мальта Швейцария Украина Исландия Финляндия Португалия Сан-Марино Болгария Голосовать

А теперь расскажем про наших фаворитов. Традиционно перед финалом конкурса мы составляем свою десятку, пытаясь предсказать итоговый результат «Евровидения». В этом списке претенденты расположены в произвольном порядке.

Литва. The Roop — Discoteque





В последние годы Литва привозит на «Евровидение» очень крепкие номера. Можно вспомнить хотя бы трогательную песню от девушки, которая по итогам голосования вошла в десятку лучших. Композиция Discoteque, конечно, очень сильно отличается по настроению и подаче. Это такой ЛГБТ-инди-поп — стильный и яркий номер с достаточно минималистичным музыкальным обрамлением, ритмичный и харизматичный. В общем, он максимально точно попадает в настроение конкурса, так что имеет все шансы оказаться в финале. Литовцы вообще очень далеко шагнули в плане музыки — тут для примера необязательно использовать «Евровидение». Так что будет вполне закономерным высокий результат группы в Роттердаме.

Россия. Манижа — Russian Woman





Манижа представила на «Евровидение» максимальный неформат, из-за которого успели воспротивиться даже внутри России. Ироничная, современная и в то же время обыгрывающая исконно русскую песенную традицию композиция, очень яркий номер и харизматичная певица — вместе с очень красноречивым и актуальным посылом песни все это сублимируется в три минуты мощного высказывания. Конечно, создается впечатление лоскутного одеяла, пропадает ощущение цельности композиции, но это вполне себе вписывается в контекст современных клиповых образов и концепций. Вряд ли в финале у России в этом году будет высокое место, но в первой десятке Манижа, очевидно, должна оказаться.

Кипр. Елена Цагрину — El Diablo





Инфернальная песня греческой исполнительницы Елены Цагрину, из-за которой на нее ополчилась церковь, удивительным образом перекликается с некоторыми хитами Леди Гаги, но ровно настолько, чтобы подвох был чисто ассоциативным. Вообще, Кипр традиционно поставляет на «Евровидение» горячие девичьи номера в лучших традициях богатой поп-музыки для максимально широкой аудитории. При этом они напоминают практически все и сразу, из-за чего исчезают из сознания сразу после окончания конкурса и на самостоятельную жизнь не претендуют. Но шансы в финале у Кипра не очень высокие — об этом говорят и букмекеры, и логика конкурса.

Бельгия. Hooverphonic — The Wrong Place





Бельгия в этом году отправила конкурс проверенную временем и славой группу Hooverphonic, которую мы знаем давно и вне контекста конкурса. Обычно такие истории редко заканчиваются успехом, и, кажется, это тот самый случай. Песня, кстати, очень в духе Hooverphonic, а номер как таковой отсутствует: такая лаконичность, будто музыканты решили отработать на классе. Учитывая опыт и бэкграунд, позиция вполне оправданная. Да и композиция при всей своей нишевости кажется достаточно удачной. Букмекеры не ставят бельгийцам высоких оценок, но все может измениться.

Мальта. Дестини Чукуньере — Je Me Casse





Мальта в этом году — это удачное продолжение бодипозитивной истории Израиля образца 2018 года. Яркий номер, модная история с духовыми семплами и чисто американская традиция, которой, конечно, недостает исполнительского мастерства первоисточника. В целом для «Евровидения» этот номер — очевидная удача и один из главных претендентов на победу. Дестини Чукуньере однозначно окажется в финале, где будет бороться за первое место: тут сходятся многие звезды и нюансы, которые созвучны с характером «Евровидения», так что лидерство Мальты настолько очевидно, что даже бессмысленно об этом спорить.

Исландия. Daði & Gagnamagnið — 10 Years





Скандинавы традиционно с иронией относятся к конкурсу и регулярно поставляют на «Евровидение» неформатные номера. В этом году в Роттердам от Исландии приехали чудаковатые Daði & Gagnamagnið (не пробуйте это выговорить) с песней 10 Years. Обаятельный ретропоп от коллектива в смешных свитерах смотрится так, словно участники просто наплевали на все правила и условности и прибыли из какой-то глухой деревушки у подножия вулкана. При этом звучит песня очень симпатично и является одним из самых удачных номеров на нынешнем конкурсе — она качественно выделяется на фоне напыщенности и блеска, стразов и шаблонов, которые набили оскомину еще лет двадцать назад.

Швейцария. Gjon’s Tears — Tout l’Univers





Достойный продолжатель гулкого меланхоличного стиля победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса. Tout l’Univers — это очень эмоциональная, интересно спетая и достаточно сложная композиция, которая вполне могла бы существовать даже не в рамках конкурса (а это главный критерий успеха песни). У Швейцарии в этом году очень высокие шансы на победу и, пожалуй, лучшая песня за последние несколько лет. Здесь совпало множество факторов: отличная композиция, грамотное продюсирование и харизма артиста — все это качественно отличает Gjon’s Tears от той же Франции. Наша ставка: Швейцария в этом году однозначно будет в тройке лидеров и поборется за победу в конкурсе.

Италия. Måneskin — Zitti E Buoni





Италия постоянно находится на ведущих строчках у букмекеров и при этом регулярно останавливается в шаге от победы в конкурсе. В этом году Måneskin находятся на первой месте в рейтинге — прямолинейный рокешник, который будто перекочевал на конкурс из дискографии Royal Blood, звучит впечатляюще и фирмово и выгодно отличает итальянцев от пластмассовых финнов. У Måneskin действительно есть все шансы на победу: можно вполне представить себе, как Zitti E Buoni будет звучать даже на белорусских радиостанциях (но, скорее всего, не будет). Хотя опять же что-то может в последний момент помешать итальянцам одержать победу в конкурсе.

Украина. Go_A — Shum





Сложно вспомнить год, когда Украина (при участии) не претендовала на победу в конкурсе. Сейчас музыкальный рынок страны вырос до таких размеров, что является мощнейшим в Восточной Европе, так что выбор достойного кандидата на конкурс для Украины не является проблемой. В этом году в Роттердам украинцы привезли футуристичный этно-поп с отличным визуалом — то есть зритель наблюдает перед собой концептуальный номер, в котором все на своих местах. Вряд ли Go_A смогут рассчитывать на борьбу за лидерство, но в первой десятке окажутся точно. Просто потому, что это очень качественно.

Болгария. Виктория — Growing Up Is Getting Old





У Виктории из Болгарии милая и обаятельная песня — такие сейчас регулярно штампуются в США и Великобритании, так что композиция очень хорошо ложится в современный формат. Это не радиохит с яркой мелодикой и выкрученными ручками эквалайзера, а тихая, лаконичная песня, при этом цепляющая своей непосредственностью и искренностью (простите, новой искренностью).

Кто из наших фаворитов нравится вам больше всего?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Литва Россия Кипр Бельгия Мальта Исландия Швейцария Италия Украина Болгария Голосовать

Финал конкурса состоится сегодня в 22:00. Если вы пользуетесь интернетом (а вы им наверняка пользуетесь, если читаете этот текст), то посмотреть его можно будет на официальном канале «Евровидения». Победитель станет известен ночью.