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Сегодня финал «Евровидения-2021». Рассказываем про фаворитов и делаем свои ставки (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня в Роттердаме состоится финал «Евровидения-2021» — конкурса, в котором впервые с 2004 года не участвует Беларусь. За победу в Нидерландах будут сражаться представители 26 стран, а ночью мы узнаем, где «Евровидение» окажется в следующем году. Пока же рассказываем вам про фаворитов, обсуждаем ставки букмекеров и делаем свои. Подробности читайте в нашем материале.
Нынешнее «Евровидение» проходит спокойно и без каких-то неожиданностей. В финал вышли ровно те страны, от которых это и ожидалось, — самые крепкие и самые форматные номера будут представлены сегодня ночью в Нидерландах. Пока букмекеры отдают предпочтение группе Måneskin из Италии — музыканты уверенно держат ведущую позицию. В тройке также находятся Франция и Мальта, а вот литовцы после первого полуфинала сдали позиции и теперь лишь на 11-м месте. Впрочем, россиянка Манижа в этом рейтинге еще ниже: у нее сейчас 15-е место в рейтинге — между Норвегией и Грецией. Выше всех из наших соседей в списке стоит Украина (и это предсказуемо): группа Go_A занимает 5-е место в рейтинге.
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А теперь расскажем про наших фаворитов. Традиционно перед финалом конкурса мы составляем свою десятку, пытаясь предсказать итоговый результат «Евровидения». В этом списке претенденты расположены в произвольном порядке.
Литва. The Roop — Discoteque
В последние годы Литва привозит на «Евровидение» очень крепкие номера. Можно вспомнить хотя бы трогательную песню от девушки, которая по итогам голосования вошла в десятку лучших. Композиция Discoteque, конечно, очень сильно отличается по настроению и подаче. Это такой ЛГБТ-инди-поп — стильный и яркий номер с достаточно минималистичным музыкальным обрамлением, ритмичный и харизматичный. В общем, он максимально точно попадает в настроение конкурса, так что имеет все шансы оказаться в финале. Литовцы вообще очень далеко шагнули в плане музыки — тут для примера необязательно использовать «Евровидение». Так что будет вполне закономерным высокий результат группы в Роттердаме.
Россия. Манижа — Russian Woman
Манижа представила на «Евровидение» максимальный неформат, из-за которого успели воспротивиться даже внутри России. Ироничная, современная и в то же время обыгрывающая исконно русскую песенную традицию композиция, очень яркий номер и харизматичная певица — вместе с очень красноречивым и актуальным посылом песни все это сублимируется в три минуты мощного высказывания. Конечно, создается впечатление лоскутного одеяла, пропадает ощущение цельности композиции, но это вполне себе вписывается в контекст современных клиповых образов и концепций. Вряд ли в финале у России в этом году будет высокое место, но в первой десятке Манижа, очевидно, должна оказаться.
Кипр. Елена Цагрину — El Diablo
Инфернальная песня греческой исполнительницы Елены Цагрину, из-за которой на нее ополчилась церковь, удивительным образом перекликается с некоторыми хитами Леди Гаги, но ровно настолько, чтобы подвох был чисто ассоциативным. Вообще, Кипр традиционно поставляет на «Евровидение» горячие девичьи номера в лучших традициях богатой поп-музыки для максимально широкой аудитории. При этом они напоминают практически все и сразу, из-за чего исчезают из сознания сразу после окончания конкурса и на самостоятельную жизнь не претендуют. Но шансы в финале у Кипра не очень высокие — об этом говорят и букмекеры, и логика конкурса.
Бельгия. Hooverphonic — The Wrong Place
Бельгия в этом году отправила конкурс проверенную временем и славой группу Hooverphonic, которую мы знаем давно и вне контекста конкурса. Обычно такие истории редко заканчиваются успехом, и, кажется, это тот самый случай. Песня, кстати, очень в духе Hooverphonic, а номер как таковой отсутствует: такая лаконичность, будто музыканты решили отработать на классе. Учитывая опыт и бэкграунд, позиция вполне оправданная. Да и композиция при всей своей нишевости кажется достаточно удачной. Букмекеры не ставят бельгийцам высоких оценок, но все может измениться.
Мальта. Дестини Чукуньере — Je Me Casse
Мальта в этом году — это удачное продолжение бодипозитивной истории Израиля образца 2018 года. Яркий номер, модная история с духовыми семплами и чисто американская традиция, которой, конечно, недостает исполнительского мастерства первоисточника. В целом для «Евровидения» этот номер — очевидная удача и один из главных претендентов на победу. Дестини Чукуньере однозначно окажется в финале, где будет бороться за первое место: тут сходятся многие звезды и нюансы, которые созвучны с характером «Евровидения», так что лидерство Мальты настолько очевидно, что даже бессмысленно об этом спорить.
Исландия. Daði & Gagnamagnið — 10 Years
Скандинавы традиционно с иронией относятся к конкурсу и регулярно поставляют на «Евровидение» неформатные номера. В этом году в Роттердам от Исландии приехали чудаковатые Daði & Gagnamagnið (не пробуйте это выговорить) с песней 10 Years. Обаятельный ретропоп от коллектива в смешных свитерах смотрится так, словно участники просто наплевали на все правила и условности и прибыли из какой-то глухой деревушки у подножия вулкана. При этом звучит песня очень симпатично и является одним из самых удачных номеров на нынешнем конкурсе — она качественно выделяется на фоне напыщенности и блеска, стразов и шаблонов, которые набили оскомину еще лет двадцать назад.
Швейцария. Gjon’s Tears — Tout l’Univers
Достойный продолжатель гулкого меланхоличного стиля победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса. Tout l’Univers — это очень эмоциональная, интересно спетая и достаточно сложная композиция, которая вполне могла бы существовать даже не в рамках конкурса (а это главный критерий успеха песни). У Швейцарии в этом году очень высокие шансы на победу и, пожалуй, лучшая песня за последние несколько лет. Здесь совпало множество факторов: отличная композиция, грамотное продюсирование и харизма артиста — все это качественно отличает Gjon’s Tears от той же Франции. Наша ставка: Швейцария в этом году однозначно будет в тройке лидеров и поборется за победу в конкурсе.
Италия. Måneskin — Zitti E Buoni
Италия постоянно находится на ведущих строчках у букмекеров и при этом регулярно останавливается в шаге от победы в конкурсе. В этом году Måneskin находятся на первой месте в рейтинге — прямолинейный рокешник, который будто перекочевал на конкурс из дискографии Royal Blood, звучит впечатляюще и фирмово и выгодно отличает итальянцев от пластмассовых финнов. У Måneskin действительно есть все шансы на победу: можно вполне представить себе, как Zitti E Buoni будет звучать даже на белорусских радиостанциях (но, скорее всего, не будет). Хотя опять же что-то может в последний момент помешать итальянцам одержать победу в конкурсе.
Украина. Go_A — Shum
Сложно вспомнить год, когда Украина (при участии) не претендовала на победу в конкурсе. Сейчас музыкальный рынок страны вырос до таких размеров, что является мощнейшим в Восточной Европе, так что выбор достойного кандидата на конкурс для Украины не является проблемой. В этом году в Роттердам украинцы привезли футуристичный этно-поп с отличным визуалом — то есть зритель наблюдает перед собой концептуальный номер, в котором все на своих местах. Вряд ли Go_A смогут рассчитывать на борьбу за лидерство, но в первой десятке окажутся точно. Просто потому, что это очень качественно.
Болгария. Виктория — Growing Up Is Getting Old
У Виктории из Болгарии милая и обаятельная песня — такие сейчас регулярно штампуются в США и Великобритании, так что композиция очень хорошо ложится в современный формат. Это не радиохит с яркой мелодикой и выкрученными ручками эквалайзера, а тихая, лаконичная песня, при этом цепляющая своей непосредственностью и искренностью (простите, новой искренностью).
Кто из наших фаворитов нравится вам больше всего?
Чтобы сделать свой выбор,
Финал конкурса состоится сегодня в 22:00. Если вы пользуетесь интернетом (а вы им наверняка пользуетесь, если читаете этот текст), то посмотреть его можно будет на официальном канале «Евровидения». Победитель станет известен ночью.
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