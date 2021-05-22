Оригинальные идеи для участка от ландшафтного дизайнера: очень красиво, но дорого

Источник материала: Onliner Вместе с Karcher продолжаем легко и доступно рассказывать вам о ландшафтном дизайне. В прошлый раз мы говорили о том, как обустроить участок так, чтобы в дальнейшем не тратить много времени на уход за ним. Все эти советы пригодятся вам даже тогда, когда захочется заморочиться и сделать в своем саду что-то невероятно оригинальное. Об этом и пойдет речь сегодня: мы поделимся с вами интересными решениями, которые помогут выделиться из толпы соседей и заслужить тысячу комплиментов, а возможно, даже парочку завистливых взглядов. Но кто вообще сказал, что будет легко?

Понять, что к чему, нам, как всегда, поможет руководитель студии ландшафтного дизайна Fitonia Юлия Чемердовская.

— Как правило, все самое интересное и нестандартное в ландшафте — это индивидуальное изготовление. Это не типовые решения, а решения «под заказ», которые чаще всего относятся к дизайну премиум-класса. Подбор растений интересных форм, взрослых растений, качественных отделочных материалов, проектирование малых архитектурных форм, которые впишутся в логику дома и участка, — это все требует серьезных вложений. Но и результат человека точно не разочарует, — сразу предупреждает она.





Прием №1. Используйте готовые топиарные формы





По-другому их еще называют стриженными. Это растения, которым опытные садоводы с помощью специальных техник и инструментов придают причудливые, неестественные формы. Одна из разновидностей — японские ниваки. Дизайнеры часто используют их, чтобы добавить участку бóльшую выразительность.

Настоящие ниваки выращивают из сосны обыкновенной или черной. В питомниках на это уходят не просто годы, а десятилетия. Потому и цена у таких деревьев немаленькая — от €5000 и до бесконечности.













— Есть умельцы, которые научились делать что-то похожее из можжевельника и туи. Из-за их бурного роста добиться нужной формы гораздо проще. Отсюда и относительно невысокая цена — от 500 рублей. Вот только ухаживать за ними придется не раз в год, как за соснами, а минимум три раза. Иначе они быстро превратятся в обычные кусты. Такие вот китайские подделки, — смеется Юлия.

В пару к ниваки она предлагает добавить еще и карикоми — это горная сосна, выстриженная в форме живого камня. Тоже японская придумка. Внешне напоминает зеленую подушечку.









Но и без обычных камней не обойтись — они отлично дополнят композицию. Это могут быть любые крупные породы, гармонирующие с окружающим пространством.

— Усилить визуальный эффект помогут и кусочки сланца, которыми можно мульчировать почву вместо коры. В больших количествах использовать их нельзя: они быстро нагреваются, из-за чего с поверхности земли так же быстро испаряется влага. Но в качестве акцентов это допустимо.







Еще одна готовая топиарная форма — живые изгороди. Их доставляют из питомников в виде ровных параллелепипедов. Все, что требуется от владельца участка, — посадить такую изгородь и наслаждаться, изредка поддерживая эту красоту в том виде, в каком ее когда-то привезли.





Как живую беседку можно рассмотреть деревья в форме крыш. Обычно это яблоня или липа, у которой крона не объемная, а плоская: она растянута на специальные растяжки, за счет чего из ветвей формируется эдакий козырек. Он создает приятную тень, так что смело устанавливайте под деревом садовую мебель и в жаркую погоду наслаждайтесь легкой прохладой.

Последнее выстриженное растение, о котором мы поговорим, — это деревья в виде шпалер. Выглядят они как высокая стена, в центре которой четко просматривается ствол, а расходящиеся в разные стороны ветки чем-то напоминают скелет рыбы.

— Шпалеры отлично подойдут и для зонирования участка, и для того, чтобы скрыть какие-то неприглядные вещи — соседский забор, например.

Прием №2. Посадите на участке несколько крупномерных деревьев





— Какой бы сад мы ни проектировали, мы всегда распределяем все растения по категориям. Есть главные — они составляют каркас всей композиции, есть второстепенные, которые ее дополняют. Для того чтобы сделать бюджет комфортным для человека, но при этом сразу получить на участке хоть какую-то картинку, мы предлагаем клиенту приобрести несколько крупномерных растений и много маленьких. На скромных размеров участке достаточно 2—4 больших акцентов, которые придадут ему объем и характер.









За свою практику Юлия вместе с коллегами высаживала деревья и кустарники высотой от 10 см до 12 м. Самым гигантским оказался дуб обыкновенный, который в Беларусь привезли из Германии на фуре. Чтобы воткнуть его в землю, понадобились экскаваторы.

Дизайнер уверяет, что покупать исключительно крупномеры — бессмысленная трата денег. Но на парочку потратиться все-таки стоит.

Прием №3. Не бойтесь разбивать сложные цветники





В прошлом выпуске мы уже говорили о том, что делать из своего участка одну большую лужайку — не самая лучшая идея: устанете за ней ухаживать. Лучше отдать пару соток под цветник. На старте вложений больше, но они точно окупятся: во-первых, это красиво, а во-вторых, если все сделать правильно, со временем можно будет забыть о постоянной прополке, сумасшедших тратах на удобрения и других малоприятных вещах.







— Для этого нужно внимательно подбирать все растения, чтобы они жили в любви и дружбе друг с другом. Конечно, повторить все так, как в природе, не получится, но можно хотя бы попытаться к ней приблизиться. У цветов из одной композиции должны быть одинаковые требования к почве, воде, свету. Так вы, скорее всего, предотвратите гибель сортов, которые не вписались в тусовку. Да и ухаживать сразу за всем цветником, а не за каждым отдельным ростком, куда удобнее.













По словам дизайнера, первые пару лет придется попотеть над своими посадками, но потом влезать в их внутреннюю экосистему нужно будет только один раз в сезон.

— Чтобы цветник смотрелся хорошо, следует взять за основу такой сорт, который будет максимально долго удерживать декоративность. В большинстве случаев это злаковые многолетники. Они распускаются весной и сохраняют эстетичный вид целый год: сначала появляются листья, потом колоски, которым ни по чем даже снег — они и под его толщей умудряются не сломаться. Особенно мощные парни — вейник остроцветковый, просто хеви-метал.













Юлия настаивает на том, что злаков в композиции должно быть 60—70%. Все остальные цветы служат для ее заполнения. Лучше, чтобы сорта сменяли друг друга по сезону — тогда в саду всегда будет чем полюбоваться.

— Самые любимые растения, которые можно использовать в таких цветниках, — это эхиноцеи, кровохлёбки, астры, астранции, гелениумы, горцы. Высаживая их в одном месте, не забывайте про сочетание цветов: играйте на нюансе или контрасте.

Прием №4. Уделите внимание малым архитектурным формам





Беседки, террасы, навесы, зоны отдыха и кострища — это то, что делает сад по-настоящему индивидуальным. За неимением лишних денег можно приобрести готовые типовые формы, но если хочется добавить участку изюминку, придется проектировать все под себя.









— Сад — это продолжение стилистики дома, он должен совпадать с ним по форме, цвету и материалам. Согласитесь, кантри с хай-теком не очень сочетаются. Предположим, что в основном здании лофт-интерьер. Тогда мы построим к нему такую же беседку, похожую на обрушившуюся крышу с застекленными перегородками, поверх которой будет идти проводка. А внутри повесим большущую классическую хрустальную лампу как некое противопоставление.





Но внешний вид — далеко не все, о чем стоит думать владельцу загородного дома. Функциональность — не менее важная штука, влияющая на то, каким будет ваш отдых потом.

— С нашей погодой долго находиться на улице весной и осенью не всегда комфортно. Чтобы максимально продлить срок использования террасы, мы устанавливаем в них раздвижное остекление. Это не очень дорого, но зато очень эффективно: спасает и от ветра, и от косого дождя. Зимой достаточно повесить несколько инфракрасных обогревателей и можно даже Новый год праздновать. Летом окна спокойно распахиваются, и вы оказываетесь максимально близки к природе.





Важно определиться и с тем, сколько людей обычно будет находиться на свежем воздухе, — от этого будет зависеть размер обеденного стола. На каждого человека отводится место шириной минимум 50 см, примерно на таком же расстоянии ставится стул, еще 1,5 м с каждой стороны отдается под проходы. Рассчитав эти параметры, вы узнаете габариты своей беседки.





— Дальше следует подумать над тем, какой будет летняя кухня: с русской печью, грилем или просто мангалом. В первом случае допускается размещать зону готовки рядом с террасой, но во всех остальных лучше установить ее чуть поодаль, чтобы не дымить на остальных. Ну или предусмотреть вытяжку. Обязательно сделайте над ней какой-нибудь козырек, чтобы во время дождя человек, жарящий мясо, не промок и потом не злился на тех, кто все это время сидел в тепле.

Обязательные атрибуты летней кухни — рабочая поверхность и мойка (нужно заранее подвести туда воду и канализацию). Сильно упростит жизнь место для хранения посуды и холодильник, чтобы тысячу раз не бегать из дома на террасу и обратно.







— Спустя несколько часов сидения за столом гостям наверняка захочется сменить положение тела и еще больше расслабиться. Поэтому очень рекомендую недалеко от обеденной зоны сделать зону отдыха с диванчиками, журнальным столиком, куда можно поставить бокалы, и кострищем. Будут уместны и простые скамейки со спинками или даже садовые качели. Такая трансформация картинки и атмосферы существенно продлит торжество.









Ну и напоследок еще один совет, который мы уже давали в предыдущем материале: убедитесь, что в любой из вышеперечисленных зон открывается красивый вид на сад, а не на соседский неприглядный сарай.

Прием №5. Добавьте (не)много воды





Вода в саду — это со всех сторон хорошо. Она благоприятно влияет и на психологическое состояние человека, и на природу вокруг. Но самостоятельно выкапывать на участке пруд дизайнер категорически не советует: рискуете получить большую цветущую лужу.

— Это сложные инженерные сооружения с разветвленными системами фильтрации, дорогие на этапе создания и непростые в эксплуатации. Даже не пытайтесь сделать их сами, лучше сразу обращайтесь к специалистам.





Какими бывают эти объекты? Есть плавательные бассейны с химически очищенной водой и пластиковой или бетонной чашей, облицованной водоемной пленкой. Есть декоративные пруды, которые пригодны для разведения рыбы и растений либо для отражения каких-то элементов сада и работают больше как зеркало. Есть домашние экоозера: в них имеется четко обозначенная плавательная чаша с гладкими стенами, по которым приятно ходить, а по периметру обозначена биологическая зона, где водится рыба, растут кувшинки, камыши и т. д. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от ваших потребностей и стилистики сада.





Уход за газоном, живой изгородью и деревьями, удаление сорняков и листьев — с инструментами Kärcher придомовая территория становится еще красивее.

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