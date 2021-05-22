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Беларусь ожидают фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
В субботу, 22 мая, днем на погоде в республике скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни); в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер юго-западный умеренный(при грозах — порывистый, местами — сильный порывистый).
Погода в регионах:
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В субботу, 22 мая, днем на погоде в республике скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с юго-запада Европы.
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