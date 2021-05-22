ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь ожидают фронтальные разделы

22.05.2021 08:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В субботу, 22 мая, днем на погоде в республике скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с юго-запада Европы.

Беларусь ожидают фронтальные разделы

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни); в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер юго-западный умеренный(при грозах — порывистый, местами — сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель +17..+19°C (без осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Минск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 22 мая, днем на погоде в республике скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с юго-запада Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина продлила санкции против российских СМИ и IT-компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by