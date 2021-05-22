|
Представительство ЕС выразило соболезнования близким Ашурка и потребовало освободить политзаключенных
Источник материала: Навiны
Представительство Евросоюза в Беларуси выразило соболезнование родным и близким Витольда Ашурка, который
«Пусть добрые воспоминания помогают вам держаться в это тяжелое время. Европейский союз подчеркивает свое требование немедленно освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных. Его цель — привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси», — говорится в соболезновании.
О смерти 50-летнего Ашурка сообщили вечером 21 мая его родственникам. Ашурок был
Читайте также:
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительство ЕС выразило соболезнования близким Ашурка и потребовало освободить политзаключенных
Представительство Евросоюза в Беларуси выразило соболезнование родным и близким Витольда Ашурка, который умер в шкловской колонии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)