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Захаров прокомментировал поражение от словаков на старте ЧМ в Риге

22.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй и третий период белорусы, по словам наставника команды, провели хорошо, но вот первые 20 минут игроки провалили.


© Photo : ФХРБ

Белорусские хоккеисты провалили первый период в матче против сборной Словакии на чемпионате мира в Риге, заявил главный тренер белорусской команды Михаил Захаров, пишет Sputnik.

Накануне белорусы уступили словакам в стартовом матче ЧМ со счетом 2:5. Первые три шайбы подопечные Захарова пропустили в первом периоде.

"Плохо начали игру. Просили ребят действовать внимательнее, аккуратно выводить шайбу, не удаляться. К сожалению, не получилось", - сказал Захаров. Его слова приводит пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Специалист отметил, что словаки забросили хорошие шайбы, отлично играли в большинстве.    

"Но мы старались бороться до конца, отквитали две шайбы в концовке, бросали буллит. Второй и третий период мы хорошо сыграли, но вот первый провалили", - добавил Захаров.

Наставник сборной предположил, что игрокам в начале встречи не хватило концентрации, поэтому в первые 20 минут поединка команда уступала по многим показателям.

В целом, по словам Захарова, матч вышел интересным, и даже исход мог совершенно другим. "Ребята старались – все все видели. А если бы Шарангович реализовал буллит, концовка могла получиться еще интереснее. Больше минуты могли играть вшестером и забросить", - сказал он.

Следующий матч белорусская сборная проведет завтра, 23 мая, против команды Швеции.
 
 
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Второй и третий период белорусы, по словам наставника команды, провели хорошо, но вот первые 20 минут игроки провалили.
 
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