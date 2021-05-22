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Егор Шарангович показал оскорбительный жест в сторону скамейки команды Словакии
Источник материала: Партизан
Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович показал средний палец скамейке сборной Словакии (2:5) в концовке матча чемпионата мира.
Шарангович не реализовал буллит за минуту до конца третьего периода, после чего обратился к скамейке соперника. Также арбитры не засчитали его гол,
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Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович показал средний палец скамейке сборной Словакии (2:5) в концовке матча чемпионата мира.
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