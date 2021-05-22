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Егор Шарангович показал оскорбительный жест в сторону скамейки команды Словакии

22.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович показал средний палец скамейке сборной Словакии (2:5) в концовке матча чемпионата мира.



Шарангович не реализовал буллит за минуту до конца третьего периода, после чего обратился к скамейке соперника. Также арбитры не засчитали его гол, пишет Прессбол.
 
 
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Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович показал средний палец скамейке сборной Словакии (2:5) в концовке матча чемпионата мира.
 
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