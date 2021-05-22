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Политолог: Удивляет не запрет БЧБ флага, а то, какой орган этот запрет инициирует

22.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Удивляет не запрет БЧБ флага, а то, какой орган этот запрет инициирует, пишет политолог, редактор журнала «Архэ» Валер Булгаков.


Придется запрещать не только флаг, но вообще всё?

"В нормальной стране это выглядело бы так, если бы коммунальная служба инициировала конституционную реформу.

У нас же ГУБОПиК - де-факто партия (одна из партий) власти".

Напомним, что ГУБОПиК долго "искал себя" - боролись то с исламистами, то с анархистами, то с футбольными фанатами. Но агрессии и в этих сообществах, и в целом в Беларуси не так много, фронт работ -- маленький. Но после массовых протестов после президентских выборов у борцов с оргпреступностью открылось второе дыхание. Появилась работа. 
 
 
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Удивляет не запрет БЧБ флага, а то, какой орган этот запрет инициирует, пишет политолог, редактор журнала «Архэ» Валер Булгаков.
 
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