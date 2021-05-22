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Политолог: Удивляет не запрет БЧБ флага, а то, какой орган этот запрет инициирует
Источник материала: Партизан
Удивляет не запрет БЧБ флага, а то, какой орган этот запрет инициирует,
Придется запрещать не только флаг, но вообще всё?
"В нормальной стране это выглядело бы так, если бы коммунальная служба инициировала конституционную реформу.
У нас же ГУБОПиК - де-факто партия (одна из партий) власти".
Напомним, что ГУБОПиК долго "искал себя" - боролись то с исламистами, то с анархистами, то с футбольными фанатами. Но агрессии и в этих сообществах, и в целом в Беларуси не так много, фронт работ -- маленький. Но после массовых протестов после президентских выборов у борцов с оргпреступностью открылось второе дыхание. Появилась работа.
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Удивляет не запрет БЧБ флага, а то, какой орган этот запрет инициирует, пишет политолог, редактор журнала «Архэ» Валер Булгаков.
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