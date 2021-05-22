Политолог: Удивляет не запрет БЧБ флага, а то, какой орган этот запрет инициирует





Придется запрещать не только флаг, но вообще всё?





"В нормальной стране это выглядело бы так, если бы коммунальная служба инициировала конституционную реформу.





У нас же ГУБОПиК - де-факто партия (одна из партий) власти".





Напомним, что ГУБОПиК долго "искал себя" - боролись то с исламистами, то с анархистами, то с футбольными фанатами. Но агрессии и в этих сообществах, и в целом в Беларуси не так много, фронт работ -- маленький. Но после массовых протестов после президентских выборов у борцов с оргпреступностью открылось второе дыхание. Появилась работа.



