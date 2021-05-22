Беларусь готовит план мероприятий по минимизации последствий введения









передает корреспондент БЕЛТА. Об этом сообщила начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталия Инчина,корреспондент БЕЛТА.





"Совершенно новая тема для Беларуси, которая сейчас нашла свою актуальность, — это то, что парламент Евросоюза в марте принял резолюцию о механизме трансграничного углеродного регулирования. Евросоюз еще не выдал нам окончательного механизма по регулированию углеродного импорта, но парламент уже проголосовал за введение углеродного налога на выбросы углекислого газа. Налогом будут облагаться все товары, которые импортируются в ЕС. Этот налог коснется сектора энергетики, а также таких энергоемких промышленных производств, как выпуск цемента, стали, бумаги, картона, алюминия, и сферы нефтепереработки", — рассказала начальник управления.





По ее информации, в России предварительно подсчитали убытки, которые понесет экономика страны при введении этого налога, и составили они около 7 млрд евро в год. "В связи с этим во всем мировом сообществе предпринимаются определенные шаги, в том числе и в Беларуси. В настоящее время мы создали межведомственную рабочую группу по разработке стратегии плана работы по снижению углеродоемкости секторов экономики. Мы являемся координатором этой группы, также туда вошли все заинтересованные министерства, концерны, областные исполнительные комитеты", — рассказала Наталия Инчина.





"Уже практически согласован со всеми заинтересованными сторонами план мероприятий по минимизации последствий для экономики Беларуси в связи с введением ЕС углеродного налога. Буквально на следующей неделе мы этот предварительный план внесем на утверждение в правительство и будем дальше действовать по этому плану", — подчеркнула представитель Минприроды.